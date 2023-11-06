صبحي والهجان يشهدان اللقاء الحواري لشباب القليوبية بشعار "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية والقيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والمحافظة، فعاليات اللقاء الحواري لشباب القليوبية، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت شعار "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، والذي أقيم الليلة الماضية، بنادي سيتى كلوب بنها، بحضور 1500 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، وأعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

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تنمية وبناء الشخصية المصرية

وفي كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن بالغ سعادته بتواجده وسط هذا الحشد من شباب القليوبية، مؤكدا أن الشباب المصري في السنوات الأخيرة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل متواصل لتنمية وبناء الشخصية المصرية وتمكين ودعم الشباب فى كافة المجالات من خلال حزم من البرامج والأنشطة المتنوعة التى تستهدف تنمية وصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى تمكين الشباب من خلال برامج التعليم المدني والتثقيف السياسي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية هى دولة الشباب باعتبار أن نسبة تعداد الشباب يمثل النسبة الأكبر من التعداد السكانى لجمهورية مصر العربية، وفي هذا الصدد عملت وزارة الشباب والرياضة على توفير كافة الإمكانيات وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتوسع فى إنشاء مراكز الشباب وتطوير الأندية الرياضية لتسع أكبر عدد ممكن من المترددين ولضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030.

الاستماع لآراء الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي، أن اللقاءات الحوارية للشباب يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بهدف الاستماع لآراء الشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم والاستفادة من الأفكار البناءة المطروحة؛ بهدف دعم الشباب بالإضافة للتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة وتسليط الضوء على النماذج الشبابية الناجحة والرائدة فى كافة المجالات الرياضية والشبابية والاجتماعية، حيث تتبنى وزارة الشباب والرياضة فكرة الكيانات الشبابية وتدعمها بشكل كبير لتنفيذ خطط البرامج لكل كيان شبابي فى إطار دعم الدولة المصرية للشباب، وتنفيذ المبادرات الشبابية المجتمعية بالإضافة للبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وممارسة العمل السياسي من خلال نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ والشعب البرلمانية للنشء والشباب، بالإضافة لتمكين الشباب من خلال مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات البرمجة والتحول الرقمي فضلا عن برامج التنمية الرياضية، وبرامج وأنشطة قادرون باختلاف بجميع المحافظات ومشروعات اكتشاف المواهب الرياضية والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، مما كان له الأثر فى تحقيق نتائج على المستوى الرياضي والشبابي وتمثيل مصر فى كافة المحافل الدولية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.



رفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية

وفى كلمته، رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونواب محافظة القليوبية والحضور الكريم من شباب القليوبية، مثنيا على مجهودات وزارة الشباب والرياضة، لاسيما فى مشروعات الطرح الاستثماري وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، بالاضافة لحزمة البرامج التنموية والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لدعم وتمكين النشء والشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية أن الدولة المصرية تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير مستقبل أفضل لأبنائها في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، فنجد قطار التنمية يصل لكل شبر فى مصر من مشروعات قومية عملاقة فى كافة القطاعات والتى تشمل البنية التحتية من الصرف الصحى ومياه الشرب وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة للمدن الجديدة والمشروع القومى حياة كريمة الذى يعتبر بمثابة أكبر مشروع تنموي خلال القرن الحالي.

رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة

وفى ذات السياق، قدم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عرضا لإنجازات وزارة الشباب والرياضة داخل محافظة القليوبية والإنجازات التي تم تحقيقها فى جميع الملفات الخاصة بمجال الشباب والرياضة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن ما تشهده وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها، وأن ما تقدمه الدولة من برامج ودعم للشباب متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة يعد طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية فى تطوير العمل داخل وزارة الشباب والرياضة .

واختتم اللقاء الحواري بعرض نماذج رياضية ناجحة من أبناء محافظة القليوبية ثم توجيه أسئلة واستفسارات من الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب والإعلاميين والصحفيين للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ودارت الأسئلة حول دور الوزارة فى دعم الكيانات الشبابية خلال المرحلة القادمة، رؤية الوزارة حول إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني والخدمات الإلكترونية فى حجز المدن الشبابية وعمل عضويات بمراكز الشباب والأندية، وما هو وجه الاستفادة من الانضمام للكيانات الشبابية، وما هي الملفات التى يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعاطف ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والنواب؛ اللواء مجدي سيف، ومحمد الطوخى، وعربي فؤاد، وعزيز سابق، والدكتور إبراهيم عويس، والدكتور نصيف حفناوى، ومدحت الكمار، وعادل عامر، وسمير صبري، وأشرف عطية، ومصطفى النفيلي، وعمرو درويش، وأبو سريع أمام، والمحاسب محمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الإعلامى بالمديرية ونخبة من الصحفيين والإعلاميين ومديري الإدارات بالمديرية وإدارات الشباب على مستوى المحافظة.