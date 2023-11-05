الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل شباب القليوبية: تنفيذ 118 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع بتكلفة 214 مليونا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية، فيتو

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المديرية استطاعت خلال الفترة السابقة تنفيذ 118 مشروعت استثماريا بنظام حق الانتفاع بتكلفة إنشائية 214 مليون جنيه بقيمة إيجارية 171 مليون جنيه.

 وشملت 33 حمام سباحة و26 مشروعات محلات تجارية و27 ملعبا و32 مشروعا متنوعا ما بين ملاه وقاعات مناسبات وأفراح ومناطق ألعاب، بالإضافة لتنفيذ 25 مبادرة شبابية بمشاركة أكثر من 155 ألف مشارك، بالإضافة لبرامج التنمية الرياضية والتنمية الشبابية وبرامج ومشروعات البرلمان والتعليم المدني.

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جاء ذلك خلال اللقاء الحواري لشباب القليوبية تحت عنوان "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ورحب الدكتور محمود الصبروط، بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونواب القليوبية اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة مساعدى ومعاوني وزير الشباب والرياضة - القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية والصحفيين والإعلاميين، وشباب القليوبية أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب الأندية وأعضاء مراكز الشباب وأعضاء المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الكيانات الشبابية.

وأوضح الصبروط، أن هناك طفرة كبيرة وجهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية لدعم وتنمية وتمكين الشباب المصرى متمثلة فى جهود وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة كونها أحد أهم الوزارات المعنية ببناء الشخصية المصرية وتعزيز الوعى لدى النشئ والشباب تشهد خلال الفترة الأخيرة د، مشيرا إلى أنه أصبحت وزارة الشباب والرياضة من أكثر الوزارات التى استطاعت تحويل وترجمة كافة التكليفات الرئاسية إلى مشروعات وبرامج قومية تنموية على أرض الواقع التف حولها شباب الجمهورية.

وتابع الصبروط: إن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تتضمن العمل على أربع محاور رئيسية تشمل برامج وأنشطة شبابية ورياضية - المشروعات الإنشائية والاستثمارية - قطاع البطولة الرياضية - مشروعات حياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة، ويتم العمل بشكل متوازى على جميع المحاور بجميع محافظات الجمهورية.

واستطرد، إنه تم تنفيذ برامج التنمية الرياضية والتنمية الشبابية وبرامج ومشروعات البرلمان والتعليم المدنى وأنشطة تنمية وتمكين الشباب والتي وصلت لعدد 540 برنامج باجمالى عدد مستفيدين اكثر من 220 ألف مستفيد، فضلا عن المشروعات القومية لاكتشاف وتنمية المواهب مثل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي والمشروع القومى للموهبة الحركية ومشروع كابيتانو مصر ومراكز تدريب الفتاة والمرأة بالإضافة للمشروعات الإنشائية حيث بلغت موازنة الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية 8 ملايين جنيه استطعنا من خلالها بناء 4 مراكز جديدة لتضاف للبنية الإنشائية والتحتية لمراكز شباب القليوبية ومن خلال الخطة الإضافية استطعنا تطوير ورفع كفاءة 15 مركز شباب بالاضافة للمراكز التى تم تطويرها من الموارد الذاتية للمراكز وفي المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم تطوير 28 مركز شباب بقرى ومركز شبين القناطر ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة وفى مجال البطولة الرياضية استطاع لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أبناء محافظة القليوبية من الحصول على الميداليات الذهبية فى البطولة العربية لرفع الاثقال وكذلك البطولة الإفريقية فى المصارعة بالإضافة لانضمام عدد كبير من اللاعبين. 

 

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الانتخابات الرئاسية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية الشباب والرياضة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان

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