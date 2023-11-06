الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خبير يكشف أسباب فشل منظومة التسليح الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك أحدث الأسلحة في العالم، ولكن المقاومة الفلسطينية لديها عقيدة قوية في الدفاع عن إرضها وحقوقها.
 

فشل منظومة التسليح الإسرائيلية في مواجهة المقاومة الفلسطينية 

 وأضاف نصر سالم أن هناك تخبط وسوء إدارة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المقاومة تستخدم تكتيكات جيدة وخطط محكمة وتعتمد على استراتيجية نصب الأكمنة.

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن المقاومة الفلسطينية، نجحت في استخدام قذائف الياسين المحلية في استهداف دبابات ومدرعات جيش الاحتلال من المسافة صفر.

وأكد اللواء نصر سالم أن المقاومة الفلسطينية تجيد الاختباء ومعارك الكر والفر وهو ما جهلها تحقق نجاحات في استهداف المدرعات نمر الإسرائيلية  من المسافة صفر.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن القبة الحديدية بكامل قطعها تستطيع التصدي ل٣ آلاف صاروخ فقط في وقت واحد..ولكن المقاومة في عملية الطوفان أطلقت ٥ آلاف صاروخ منهم ٣ آلاف لتمويه القبة الحديدية. 
 

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