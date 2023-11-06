أزمات تواجه معسكر منتخب مصر قبل مباراتي جيبوتي وسيراليون.. نجم الأهلي خارج الحسابات.. وهذا موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

حسين الشحات

وأصبح حسين الشحات جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، مهددا بالخروج من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين.

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وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر، أن فيتوريا غير راض عن مستوى اللاعب في مباريات الأهلي الأخيرة، خاصة في مباريات الدوري الأفريقي، حيث وضح خلالها تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ.

كولر يستبعد الشحات أمام المقاولون العرب

وأضاف المصدر، أن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، المحدد لها بعد غد الأربعاء، ستكون الفرصة الأخيرة أمام حسين الشحات من أجل تأكيد جدارته بالتواجد في معسكر الفراعنة المقبل، وفي حال لم يستعيد مستواه المعروف سيتم استبعاده من المقبل لمنتخب مصر.

جدير بالذكر أن مارسيل كولر كان قد استبعد الشحات كليا من قائمة النادي الأهلي في مباراته الماضية أمام المقاولون العرب، والتى حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا الأحد، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارات حاسمة؛ أبرزها إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وتساءل البعض عن موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه يوم 13 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم المحدد لهما يومي 16 و19 نوفمبر الجاري.

موقف محمد صبحي من منتخب مصر

وفيما يتعلق بالحارس محمد صبحي، فقد أكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحارس تراجع مستواه الفني في مباريات الزمالك الأخيرة، وأنه مرشح للخروج من حسابات منتخب مصر في المعسكر المقبل لاعتبارات فنية ليس لها علاقة بأزمته مع الزمالك.

يواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

ورأى البعض الآخر، أن الثنائي باتا خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا، خاصة أنهما لن يشاركا في أي مباريات مع الفريق خلال الأيام السبع المتبقية على انطلاق معسكر منتخب مصر.

فيتو تواصلت مع مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، وأكد أن روي فيتوريا يعلم أن هناك بعض الخلافات بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح، بسبب مستحقات متأخرة للاعب من الموسم الماضي، إلى جانب خلافات مالية أخرى بين الطرفين بسبب شروط اللاعب المالية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزمالك، وهي كلها أمور إدارية لا تخص الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي يهمه المستوى الفني للاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة.

وأضاف المصدر، أن منتخب مصر لا يمتلك بدائل كثيرة في مركز الظهير الأيسر، وأن هناك لاعبين فقط هما أحمد فتوح ومحمد حمدي هما الأفضل في الدوري المصري لشغل هذا المركز في صفوف الفراعنة، ولكن يبقى القرار النهائي في يد روي فيتوريا.

تألق ثلاثي منتخب مصر

ويواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

الحديث هنا عن محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

وسجل الثلاثي المصري 19 هدفا في 3 من الدوريات الخمس الكبار في أوروبا في أول 10 جولات فقط؛ ما يكشف القوة الهجومية الكبيرة لنجوم منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 8 أهداف رفقة ليفربول، فيما سجل عمر مرموش في الدوري الألمان 6 أهداف رفقة فرانكفورت، بينما سجل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي 5 أهداف مع نانت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في يناير المقبل، وهو ما يسعد المدرب روي فيتوريا الذي يحلم في التتويج بأول ألقابه مع الفراعنة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.