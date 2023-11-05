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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

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وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساءا.

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس العالم، فيتو

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة  اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

 

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

 

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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