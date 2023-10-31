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رياضة

كأس محمد فتحي، الإسكندرية تستضيف بطولة منتخبات القطاعات للناشئين مواليد 2008

عامر حسين عضو مجلس
عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

تستضيف منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير، خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر 2023. 

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد في تصريحات صحفية أن الإسكندرية ستستضيف بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 ، والتي ستطلق في الرابع من نوفمبر المقبل وحتي السابع من الشهر نفسه، وذلك علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير.
 

وأوضح الكابتن عامر أن البطولة أقيمت لإتاحة الفرصة أمام أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر 2008 لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين 

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وقرر مجلس اتحاد الكرة الشهر الماضي تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، وجاء كالتالي: أحمد الكأس مديرا فنيا، وعادل مصطفى، مدربا عاما، وأحمد فوزي مدربا لحراس مرمى.

ويشارك في البطولة منتخبات مناطق: الاسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الغربية، البحيرة، المنوفية.

 

كأس الراحل محمد فتحي 


وأضاف عامر حسين أن البطولة ستقام علي كاس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية  الأسبق، تقديرا لما قدمه علي مدار مشواره للتحكيم المصرى عامة، والسكندرى علي وجه الخصوص.

 

وعلي صعيد آخر استقر اتحاد الكرة، على تعيين عادل مصطفى مدرب مساعد بالمنتخب الأوليمبي، ليكون بديلا لوائل رياض الذي تم تصعيده لتدريب منتخب ٢٠٠٥.



 

وكشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ملامح تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٧.

 

قال المصدر في تصريحات خاصة: إن الاتحاد المصري استقر على تعيين حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا لمنتخب ٢٠٠٧، يعاونه طارق الصاوي وعبد الستار، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريًا.

وتابع أن طارق السيد أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر مواليد ٢٠٠٩، وسيعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة تشكيل الجهاز الفني بالكامل.

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