الإثنين 06 نوفمبر 2023
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منوعات

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

رضيعة تعض إصبع الأمير
رضيعة تعض إصبع الأمير ويليام، فيتو

في الوقت الذي كان فيه الأمير ويليام يشق طريقه بين حشود المستقبلين في سنغافورة، جذبت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر انتباهه، واقترب منها.

وما إن رفع إصبعه، حتى عمدت الطفلة “ألباني كوستا” إلى الإمساك به، ثم سحبته باتجاه فمها وقامت بعضه، ما دفع الأمير ويليام إلى الضحك.

 الأمير كان برفقة "سيم آن"، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية السنغافورية خلال الزيارة إلى مجمع "جويل"، الذي قاما بجولة فيه، وشاهدا شجرة تمبوسو جديدة، تم زراعتها بمناسبة زيارة الأمير. 

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الأمير وليام مع وزيرة الخارجية في سنغافورة، فيتو

شجرة تمبوسو

شجرة تمبوسو هي نبتة محلية مشهورة في سنغافورة، وهي موجودة على الأوراق النقدية في البلاد بقيمة 5 دولارات.. وأثناء الزيارة، انضم المئات من السنغافوريين والسياح لتحية الأمير.

من جانبها، قالت المواطنة السنغافورية، آمنة يعقوب، التي كانت تنتظر وسط الحشد: "أنا متحمسة للغاية ومصدومة، لم يكن لدي أي فكرة عن قدوم الأمير ويليام". وأضافت: "هذه هي الفرصة الوحيدة التي سأحصل عليها في حياتي لرؤيته، إنه حلم".

 الحفل الرسمي لجوائز "إيرث شوت"

ويقضي الأمير ويليام في سنغافورة، إحدى أكثر المدن الصديقة للبيئة في العالم، أربعة أيام، حيث سيحضر الحفل الرسمي لجوائز "إيرث شوت" في السابع من نوفمبر.

رضيعة تعض إصبع الأمير ويليام، فيتو

ويسعى الحدث إلى إيجاد ابتكارات تكنولوجية لحل المشاكل البيئية في العالم خلال العقد المقبل، وسيحضر الحفل الذي سيقام يوم الثلاثاء، مجموعة من الوجوه الشهيرة، مثل هانا وادينجهام، والممثلة لانا كوندور، وكيت بلانشيت، وروبرت إيروين.

يشار إلى أن أمير ويلز وصل إلى سنغافورة من دون زوجته الأميرة كيت، التي قررت البقاء في وندسور لرعاية أطفالها، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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