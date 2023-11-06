الإثنين 06 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

كريم طبيعي لتوريد وترطيب البشرة وتعزيز نضارتها

توريد البشرة، فيتو
توريد البشرة، فيتو

تهتم الفتيات بترطيب البشرة يوميا للحفاظ على نضارتها ومظهرها وتأخير ظهور التجاعيد، وكريمات ترطيب البشرة عديدة ولكن تفضل الفتيات دائما الكريمات الطبيعية.

ومع غلاء الأسعار سهل خبراء التجميل طرق تحضير الكريمات الطبيعية فى المنزل التي تعزز من جمال البشرة.

كريم طبيعي لتوريد وترطيب البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لتوريد وترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

كوب ماء مغلي

ملعقة أزهار كركدية

ملعقة نشاء

ملعقة عسل نحل

ملعقة جل صبار

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الطريقة:-

  • نحضر الماء المغلى وننقع به الكركدية ونقلب ونغطى الخليط حتى يبرد.
  • ثم نصفى الكركدية ونأخذ السائل الناتج ونذوب به النشاء جيدا.
  • ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماما.
  • ثم نضيف العسل وجل الصبار ونقلب جيدا ثم نحفظها فى علبة محكمة الغلق ونضعه بالثلاجة وصلاحيته أسبوع.
  • ثم نستخدمه على البشرة حيث نضع طبقة رقيقة منه على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه ونكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
كريم طبيعي لتوريد وترطيب البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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