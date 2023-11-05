حيوية البشرة وشبابها سر من أسرار جمال أى فتاة، وتظل الفتيات تهتم ببشرتهن للحفاظ على حيويتها وشبابها لأطول فترة ممكنة.

وحيوية البشرة ونضارتها تزول مع بدء ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة ما يدفع الفتيات بمحاربتهم من خلال العناية الجيدة بالبشرة.

الجل الأحمر لبشرة مفعمة بالحيوية والشباب الدائم

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، الجل الأحمر لبشرة مفعمة بالحيوية والشباب الدائم.

المكونات:-

ملعقة اوراق الكركدية

كوب ماء مغلي

2 ملعقة بذور الكتان

الطريقة:-

ننقع الكركدية فى الماء المغلى ونقلب جيدا ونتركه حتى يبرد.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضعه فى مقلاة صغيرة.

ثم نضيف له بذور الكتان ونقلب.

نرفع الخليط على النار حتى يغلى ثم نهديء النار ونتركه يغلى حتى يتحول قوامه إلى جل.

ثم نرفع الخليط من على النار ونصفيه وهو ساخنا.

ثم نأخذ الجل الناتج ونحفظه فى علبة محكمة الغلق ونضعه بالثلاجة وصلاحيته أسبوع.

نستخدمه يوميا على البشرة فى المساء.

حيث نفرد طبقة خفيفة منه على البشرة فى حركات دائرية برفق.

ونتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة.ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

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خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.