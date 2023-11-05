تعليق قوي من طارق الشناوي علي أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام (فيديو)

بيومي فؤاد، علق الناقد الفني طارق الشناوي، علي أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، قائلا: أنا ضد فكرة عدم التعبير عن رأينا والاكتفاء بالصمت.

أزمة بيومي فؤاد علي السوشيال ميديا

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"لا أريد الخوض في الأزمة المشتعلة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام، لأن الأمر علي السوشيال ميديا وصل لمرحلة سيئة جدا وشتائم وهتك أعراض".



تحرك نقيب المهن التمثيلية

وطالب "الشناوي"، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بالتدخل في أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام، والخروج ببيان ليوضح ما إذا كان الممثل يتوقف في ظل الظروف الراهنة وحرب غزة أم يقدم فنه؟ هل يشارك في أعمال وطنية أو موضوعات أخرى؟ ومن الممكن توجيه جزء من عائدات بعض الأعمال الترفيهية لدعم أهالي غزة وهذا هو الأهم في الوقت الراهن.



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تعليق كاملة أبو ذكري

من جانبها وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد



وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".