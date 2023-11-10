180 جنيهًا أقل سعر، ننشر أسعار الدفايات في الأسواق

أسعار الدفايات في الأسواق، يستعد المواطنون لاستقبال فصل الشتاء، بشراء الدفايات الكهربائية، لمواجهة موجات الطقس البارد.

أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق، فيتو

أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق، فضلًا عن بعض نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين الراغبين في شراء دفايات جديدة قبل دخول فصل الشتاء،في السطور التالية:

أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق، فيتو

أسعار الدفايات الشمع

سعر دفاية 2 شمعة نحو 180 جنيهًا.

دفاية 3 شمعة مسطرة بسعر 250 جنيهًا.

دفاية 4 شمعة مربعة وسط بسعر 400 جنيه.

دفاية مربعة كبيرة بسعر 500 جنيه.

دفاية حائط 400 وات بسعر 350 جنيهًا.

دفاية 4 شمعة 2200 وات بسعر 600 جنيه.

أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق، فيتو

2- أسعار الدفاية زيت

دفاية زيت 11 ريشة 2500 وات بسعر 6499 جنيهًا

دفاية زيت 9 ريشة بقوة 1500 وات بسعر 3500 جنيه.

دفاية زيت 7 ريش بقوة 1500 وات بسعر 3 آلاف جنيه

دفاية زيت 12 ريشة بقوة 2500 وات بسعر 12640 جنيهًا.

دفاية 13 ريشة بقوة 2500 وات بسعر 6765 جنيهًا.

3- أسعار الدفايات المروحة

دفاية بمروحة كومفي إير 2000 وات بسعر 547 جنيهًا.

دفاية مروحة كهرباء كبسول ديسك بقوة 360 وات بسعر 3520 جنيهًا.

دفاية كهربائية مروحة بقوة 2000 وات بسعر 650 جنيهًا.

دفاية بمروحة تاتش (تستخدم باللمس) بقوة 2000 وات بسعر 600 جنيه.

أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق، فيتو

4- أسعار الدفايات الكهربائية

دفاية كهربائية 3000 وات بسعر 400 جنيه.

دفاية كهربائية 4 شمعات بقوة 2200 وات بسعر 570 جنيهًا.

دفاية كهربائية 3 شمعات بسعر 195 جنيهًا.

دفاية محمولة كهربائية ميني بقوة 400 وات بسعر 300 جنيه.

دفاية كهربائية تاتش بسعر 920 جنيهًا.

أسعار الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها في الأسواق، فيتو

5-أسعار الدفايات السيراميك

دفاية سراميك كهربائية بقوة 1500 وات بسعر 700 جنيه.

دفاية سيراميك كهربائية بريموت كنترول بقوة 2000 وات بسعر 4 آلاف جنيه.

6- أسعار الدفايات الزجاج الكهربائية

دفاية زجاج كهرباء بقوة 1500 وات بسعر من 3200 جنيه إلى 3635 جنيهًا.

نصائح مرفق الكهرباء للمواطنين قبل شراء الدفايات

يشار إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجه بعض النصائح للمواطنين الراغبين في شراء دفايات جديدة قبل دخول فصل الشتاء، عن كيفية شراء دفاية جديدة وأنواعها وأعلاها توفيرا للكهرباء، موضحًا أن هناك عدة أنواع من الدفايات المعروضة أمام المواطنين وأبرزها «الدفايات المشعة - دفايات الزيت - دفايات السيراميك».

Advertisements

مميزات وعيوب الدفايات المشعة

وأشار إلى أن يطلق على الدفاية المشعة اسم دفايات البقعة المعينة بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين أو مكان معين وهي لاتعتبر إختيار مثالي إن أراد المواطن تدفئة هواء الغرفة وهي تتميز بعدة مميزات أبرزها: «كفائتها عالية - استهلاك الكهرباء يكون أقل - تستخدم طاقة أقل».

وأضاف أنه يوجد العديد من العيوب للدفايات المشعة ولا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق.

مميزات وعيوب دفايات الزيت

وفيما يخص دفايات الزيت، أوضح أنها تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله، وتستغرق دفايات الزيت وقت لتدفئة المكان وهو ما يعد أبرز عيوبها، ويمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

ومن مزايا الدفايات الزيتية، أوضح أنها هادئة ليس لها صوت، إلى جانب أنها آمنة واقتصادية، وتجعل المكان دافئ لفترة طويلة، فضلًا عن أنها تحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء، وليس بها مروحة لتوزيع الحرارة لذا لا ينتج عنها أي إزعاج.