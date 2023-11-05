أخبار مصر اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق.. نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء في الجمعة البيضاء

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

رئيسة المفوضية الأوروبية: نقدر دور مصر في تقديم الدعم لغزة وخروج الرعايا الأجانب

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من السيدة "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

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السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

أكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.

السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من السيدة "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية بدءا من الخميس المقبل



أعلنت هيئة الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءا من الخميس المقبل على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى حوالي 4 درجات مئوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء شديد الحراة على جنوب الصعيد لطيف ليلا





بعد قصفها على يد قوات الاحتلال، مصدر ينفي تبعية جامعة الأزهر في غزة للمشيخة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "تدمير جامعة الأزهر في قطاع غزة".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة، في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات الحربية على مستشفيات قطاع عزة".





أطلقته رئاسة COP28، كل ما تريد معرفته عن ميثاق "الانتقال إلى صافي الصفر"

أطلقت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 “ميثاق الانتقال إلى صافي الصفر” لتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن المناخ والالتزام بمزيد من الشفافية والنزاهة في تعهداتهم بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر.



يهدف الميثاق، الذي يعد نقطة انطلاق لـ "إطار الاعتراف بالمساءلة" التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دوره الكامل في تحقيق أهداف اتفاق باريس.



أمطار رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.





حالات تضطر فيها شركات الطيران إلي رفع سعر تذكرة السفر

غالبا ما يرتبط ارتفاع أسعار تذاكر السفر بعدة عوامل تؤثر في قيمة التذكرة بشكل مباشر، وتجبر شركات الطيران على رفع أسعار تذاكر السفر، وهناك متغيرات ثابتة وأخرى متغيرة يتحدد عليها سعر التذكرة.

وفي ضوء ذلك تقدم "فيتو" لقرائها أهم النقاط التي تؤثر في سعر تذكرة السفر وإحداث فروق في تذاكر السفر.





نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

يحرص جهاز حماية المستهلك على أداء دوره الرقابي والتوعوي خلال عروض الجمعة البيضاء، وتوعية المستهلكين بالتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء والتأني أثناء عملية الشراء.



ووجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.