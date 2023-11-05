بعد قصفها على يد قوات الاحتلال، مصدر ينفي تبعية جامعة الأزهر في غزة للمشيخة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "تدمير جامعة الأزهر في قطاع غزة".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة، في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات الحربية على مستشفيات قطاع عزة".

جامعة الأزهر في غزة

ومن جانبه أكد مصدر مطلع داخل الأزهر الشريف أن جامعة الأزهر في "غزة"لا تتبع بأي شكل من الأشكال جامعة الأزهر الشريف، مشيرًا إلي أن الأمر لا يتعدى كونه تشابه أسماء مع جامعة الأزهر المصرية.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته لـ "فيتو" أن الأزهر يتبع له إداريًا فقط في غزة المعاهد الأزهرية التي يشرف عليها من خلال وضع الامتحانات واعتماد النتائج وجداول الامتحانات.

قصف جامعة الأزهر في غزة

وفي سياق متصل كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف، حقيقة تبعية جامعة الأزهر التي قصفت في غزة إلى جامعة الأزهر المصرية.

وقال متحدث جامعة الأزهر في تصريحات له، إن الجامعة التي قصفت في غزة ليست تابعة لنا إداريًا أو علميًا وإنما اسمًا فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ظهرت من خلالها طائرات الاحتلال وهي تقصف جامعة الأزهر في قطاع غزة بشكل مكثف وعنيف.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

الأزهر يعلق على دعوات قصف قطاع غزة بالنووي

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تداعيات العدوان الغاشم على غزة كشف عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني العنصري وقادته الذين يحرضون على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، كان آخرهم وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو، الذي يعارض إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وإلى جانب ذلك يطالب بقصفه بالقنبلة النووية، والتخلص من جميع الفلسطينيين من خلال إبادتهم نهائيًا.



وأعلن "إلياهو" عن رغبته في إعادة احتلال غزة مجددًا، وبناء المستوطنات بها بعد تفكيكها في عام 2005م بموجب خطة فك الارتباط.



مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

وأكد مرصد الأزهر أن هذه الكراهية العمياء والعنصرية البغيضة تتجلى في أرقام شهداء غزة الذين وصل عددهم إلى 9488 شهيدًا، منهم 3900 طفل و2509 سيدة، وهي أرقام تكاد تتقارب مع أرقام النكبة الفلسطينية 1948م.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.





