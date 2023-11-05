الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

يبدأ 30 نوفمبر، ننشر جدول أعمال قمة المناخ COP28 بدبي لمدة أسبوعين

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.
 

وستوفر مدينة إكسبو دبي مساحة فريدة للمجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية والمشاركين من القطاع الخاص للتجمع، مما يمكّن الجميع من تقديم حلول للمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء استجابة للحاجة الملحة للعمل المناخي.
 

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وستشهد المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف 28 في الإمارات العربية المتحدة إعادة تصميم البرامج وتوسيع كبير في المساحة المتاحة للرعاة، كما سيتم تخصيص المراكز في المنطقة الخضراء لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتمويل المناخ والانتقال العادل للتوافق مع أجندة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفي المنطقة الخضراء أيضا ستتاح للرعاة الفرصة لعرض التقنيات والحلول، بالإضافة إلى تبادل الأفكار مع الشركاء والمندوبين من جميع أنحاء العالم.
 

جدول أعمال قمة المناخ لمدة أسبوعين

30 نوفمبر: الافتتاح
1 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
2 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
3 ديسمبر: يوم الصحة/الإغاثة والتعافي والسلام
4 ديسمبر: يوم المالية/التجارة/المساواة بين الجنسين/المساءلة
5 ديسمبر: يوم الطاقة والصناعة / التحول العادل / الشعوب الأصلية
6 ديسمبر: يوم العمل متعدد المستويات والتحضر والبيئة العمرانية / النقل
7 ديسمبر: يوم الراحة
8 ديسمبر: يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات
9 ديسمبر: يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات
10 ديسمبر: يوم الغذاء والزراعة والمياه
11 – 12 ديسمبر: المفاوضات النهائية

جدير بالذكر أن هناك الكثير من المخرجات تم اكتسابها من مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، ويتم استكمالها هذا العام في COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وكان أول هذه المخرجات هو الهدف العالمي للتكيف، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة كافة الأطراف الخاصة بالإتفاقية الإطارية لتغير المناخ لصياغة هذا الهدف العالمي للتكيف، وهل سيكون هذا الهدف كمي أم نوعي ؟ وما الإطار الخاص به؟ والابعاد الموجودة فيه، والمجالات التي سيختص بها، وكل هذا سيناقش في COP28.

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