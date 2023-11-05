قائمة بالأشياء الأكثر تهريبا في مطار القاهرة خلال أكتوبر (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير سبعة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.

أدوية وسماعات وتليفونات وأسلحة بيضاء

وقد حاول البعض تهريب أدوية ومستلزمات طب الأسنان وسماعات لضعاف السمع وتليفونات، وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء ومنظار يركب على سلاح ناري وطلقة نارية وجوازات مزورة وحشيش وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات سجائر الكترونية بهم وقطع حلوي بهم مخدر THC وCBD ومخدرات أخرى متنوعة، مع عودة ظاهرة تهريب السبائك الذهبية سواء على أجساد الركاب والراكبات أو باخفائها بطرق متنوعة، رغم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة على القيمة المضافة على المصنعية فقط.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك، فيتو

وتمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة من تحرير تسعة عشر محضر ضبط في مبنى الركاب رقم (٣) والصالة الموسمية، منها عشرة محاضر في النصف الثاني من الشهر، وتسعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم (٢)، منها ثلاثة محاضر ضبط في النصف الثاني من الشهر وتسعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم (١)، منها أربعة محاضر في النصف الثاني من الشهر.

يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.