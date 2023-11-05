الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

"حماية المستهلك" يحذر من التعامل مع العروض الوهمية في الجمعة البيضاء

جهاز حماية المستهلك،
جهاز حماية المستهلك، فيتو

أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء 

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط   الأرضي.

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شكاوى حماية المستهلك 


وأضاف جهاز حماية المستهلك أن طرق التواصل وتقديم الشكاوى من خلال: 

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.

إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك. إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

التوجه إلى مقر جهاز حماية  المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880. تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور.

 

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