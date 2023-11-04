بلينكن يوجه الشكر لمصر بسبب دورها في إيصال المساعدات لغزة

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر لمصر على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأدان بلنكين استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة وضرورة ضمان عدم سقوط المزيد من المدنيين الضحايا في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة توقف الحرب بشكل عاجل وأهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضرورة ضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن اجتماع عمان الذي عقد في الأردن، اليوم السبت، بحث تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام فى فلسطين.

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وأضافت الخارجية السعودية في بيانها: "كذلك بحث الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافة إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل".

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقف آلة الحرب في قطاع غزة

ويجتمع وزراء الخارجية بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى ظل جهود عربية مكثفة لوقف آلة الحرب في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد أن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، مشددين على التالي:

1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.

3-رفض تهجير الفلسطينيين.

4- إنهاء الاحتلال.

5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتوجه الوزير شكري أمس إلى عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.