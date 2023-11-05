الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سوريا: الدول الغربية شهيتها مفتوحة لقتل العرب بسبب سياستهم الاستراتيجية الثابتة

 فيصل المقداد،فيتو
 فيصل المقداد،فيتو

أخبار غزة الآن، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الدول الغربية شهيتها مفتوحة لقتل العرب بمن فيهم الفلسطينيون، وهذا الأمر ليس ازدواجية في المعايير، بل هو سياسة استراتيجية ثابتة للغرب ولم تتغير.

وأوضح المقداد أن عدد ضحايا فلسطين يتجاوز عشرة آلاف شهيد من بينهم 3900 طفل، وهناك معلومات حول وجود 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض، ومقتل 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، مشددا على أن "ضحايا الغزو الصهيوني لغزة ليسوا مجرد أرقام، بل هم بشر من لحم ودم".

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العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة

وكان حساب الخارجية السوري على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" ذكر أن قادة الغرب قامو باستصدار إجراءات لم تجرؤ قوى عاتية على إصدارها، مثل سجن أي متظاهر يصرخ لوقف المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وإيقاع عقوبات مالية على من يستنكر ذلك.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائيتها، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

 

الهجوم الأقوى على مر التاريخ

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200. وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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فيصل المقداد سوريا فلسطين إسرائيل غزة الخارجية السورية

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