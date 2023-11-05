بعد التهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية، مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف نوايا إسرائيل الخبيثة

العملية البرية في غزة، أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول استخدام القنبلة النووية لضرب قطاع غزة، ليست مفاجئة، وتعبر عن "همجية ووحشية" العدوان الإسرائيلي.

حرب قذرة ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواصل إعطاء الضوء الأخضر لوزرائه ويدفع بالمستوطنين لخوض حرب قذرة ضد الشعب الفلسطيني.

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اشتعال حرب دينية في المنطقة بسبب إسرائيل

وحذر من أن الممارسات الإسرائيلية قد تشعل "حربا دينية" تكتوي بنارها المنطقة كلها، مضيفًا أنه "لا حديث أو حوار سياسي مع الاحتلال قبل وقف العدوان على غزة".

حرب إبادة

ووصف الممارسات العدوانية لقوات الاحتلال بمثابة حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وجميع الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن مسؤولين إسرائيليين "بربريين" يعكفون على تنفيذ أوامر نتنياهو، من خلال ممارسات دموية تجاه الشعب الفلسطيني.

سياسات دموية ضد الفلسطينيين

وأشار إلى العديد من الوقائع التي تؤكد اتباع الاحتلال سياسات دموية ضد الفلسطينيين، أبرزها مواصلة المستوطنين العدوان على الشعب الفلسطيني، وقيام جنود الاحتلال بالتنكيل بمجموعة من الفلسطينيين العزل، مؤكدًا أن ساسة إسرائيل "إرهابيون" بطبعهم، وسلوكياتهم تعيد للأذهان مجازر دير ياسين وغيرها.

ترحيل الشعب الفلسطيني

كما استعرض مستشار الرئيس الفلسطيني عددًا من معالم السياسات الإسرائيلية الحالية، والتي تنطوي على هدم للمنازل وترحيل للشعب الفلسطيني ومنع البناء بالضفة الغربية، وذلك تحقيقًا للهدف الرئيسي المُتمثّل في "إنهاء الوجود الفلسطيني".

التهجير القسري لأهالي غزة

وشدد على أن الممارسات الدموية للعدوان الإسرائيلي، تُرتكب بعد تلقي الضوء الأخضر من واشنطن والغرب، لافتًا إلى حديث نتنياهو "بصراحة ووقاحة" عن التهجير القسري لأهالي غزة إلى جنوب القطاع.

وقف شامل للعدوان الإسرائيلي

وذكر أن "أولوياتنا وقف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مجددًا تأكيد بلاده الرفض القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة



وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".