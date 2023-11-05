أردوغان: تركيا تعمل خلف الكواليس من أجل وقف العدوان على غزة

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، اليوم الأحد المجازر الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير في غزة، وقال أردوغان إن أنقرة "تعمل خلف الكواليس" في محاولة لوقف إراقة الدماء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلن أردوغان أنه سيواصل جولته المحلية المقررة الإثنين، ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة في وقت متأخر الأحد ليجري في اليوم التالي محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

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سفينتين تركيتين من الموانئ المصرية

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أن مصر منحت بلاده الإذن بدخول سفينتين طبيتين تركيتين إلى الموانئ المصرية وذلك لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى والمصابين في غزة.

وقال قوجة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقا، إنه أجرى اتصالا مع الدكتور خالد عبد الغفار بخصوص الهجمات الإسرائيلية الوحشية التي يتعرض لها المواطنون في غزة والتي حالت بينهم وبين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار أبلغه أنه قد تم منح الإذن بدخول سفينتين طبيتين تركيتين إلى الموانئ المصرية، وذلك لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى والمصابين في غزة.

لنقل أكثر من 1000 مريض الى مصر

وأضاف: "أكدنا على ضرورة مواصلة العمل لنقل أكثر من 1000 مريض وجريح إلى مصر عبر معبر رفح، بدءًا من مرضى السرطان الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة بعد خروجه من الخدمة، والأشخاص الآخرين ذوي الحالات الحرجة والاحتياجات الطبية الخاصة، ومن ثم سوف يتم نقل مرضى السرطان والحالات الطارئة عبر طائرات إسعاف ومستشفيات عائمة إلى تركيا".