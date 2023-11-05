الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نبيل الحلفاوي عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مكسبنا الوحيد تعاطف شعوب العالم مع فلسطين

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

غزة، علق الفنان نبيل الحلفاوي على العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “مكسب وحيد من هذا المشهد المروع هو تعاطف شعوب العالم أجمع مع فلسطين وشعبها، علينا وعلى الفلسطينيين وحركات المقاومة بالأخص الحفاظ وتعظيم هذا الإنجاز الأغلى ثمنا، فثمنه أرواح وإصابات بالآلاف. إبادة وتشريد ودفن تحت الأنقاض. ثمنه مجازر وجرائم حرب بشعة. لا عمليات تمس أفرادا من أي شعب”.

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العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

 وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

 

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

 

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