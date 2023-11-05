فوائد الزعتر، لصحة الجهاز التنفسي والهضمي والقلب

فوائد الزعتر، عديدة وهامة، ودائما ينصح خبراء الطب البديل وخبراء التغذية بتناول الزعتر، وإضافته كذلك إلى الأطعمة؛ للاستفادة مما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة هامة لمختلف أجهزة الجسم، وتساعد في علاج العديد من الأمراض، والتي من بينها عدوى الفيورسات الشتوية، إلى جانب حماية الجسم وتقوية الجهاز المناعي.

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الزعتر للصحة عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منه، بتضمينه في النظام الغذائي اليومي، والزعتر هو عشب نباتي ذو رائحة قوية وطعم مميز، وييمكن إضافة الزعتر للأكلات، وأشهرها البيتزا، إلى جانب أن مشروب الزعتر له فوائد مذهلة؛ فيحتوي الزعتر على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية المفيدة للصحة، بما في ذلك الثيمول، الكارفاكرول، الروتين، والكاروتينات، وكلها مضادات أكسدة قوية.

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فوائد الزعتر للصحة

واستعرضت الدكتورة تيفني في السطور التالية، بعض فوائد الزعتر الصحية:

دعم الجهاز المناعي

يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في دعم الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

يساعد الزعتر في تخفيف التهاب الشعب الهوائية والسعال ونزلات البرد.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد الزعتر في تخفيف الإمساك والغازات وتشنجات المعدة.

تحسين صحة القلب

يساعد الزعتر في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة العظام

يحتوي الزعتر على كميات جيدة من المنغنيز، وهو معدن مهم لنمو العظام وإصلاحها.

تحسين صحة البشرة

يساعد الزعتر في تقليل حب الشباب والالتهابات الجلدية الأخرى.

تحسين وظائف الدماغ

قد يساعد الزعتر في تحسين الذاكرة والتركيز ومكافحة مرض الزهايمر.

الوقاية من السرطان

قد تساعد المركبات الموجودة في الزعتر في منع نمو الخلايا السرطانية.

الزعتر للصحة

يمكن تناول الزعتر بعدة طرق، بما في ذلك:

إضافة الزعتر إلى الطعام: يمكن إضافة الزعتر إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، مثل الحساء والشوربة والسلطات واللحوم والأسماك.

شرب شاي الزعتر: يمكن تحضير شاي الزعتر عن طريق غلي الماء مع أوراق الزعتر لمدة 5-10 دقائق.

غرغرة بزيت الزعتر: يمكن استخدام زيت الزعتر لغرغرة الفم والحنجرة لتخفيف التهاب الحلق والتهاب اللوزتين.

وضع زيت الزعتر على البشرة: يمكن استخدام زيت الزعتر كزيت أساسي لعلاج حب الشباب والالتهابات الجلدية الأخرى.

وأضافت الدكتورة تيفني؛ أنه بشكل عام، يعتبر الزعتر آمنًا عند تناوله بكميات معتدلة، ولكن يجب على بعض الفئات الذين يعانون من الحالات الصحية التالية استشارة الطبيب قبل تناول الزعتر:

الحمل والرضاعة: لا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول الزعتر أثناء الحمل أو الرضاعة.

النزيف: قد يزيد الزعتر من خطر النزيف.

أدوية معينة: قد يتفاعل الزعتر مع بعض الأدوية، مثل أدوية السكري وأدوية ضغط الدم.