أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

الهجوم البري على غزة، أدانت السعودية، اليوم الأحد، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير إسرائيلي بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.



وقالت السعودية في بيان حكومي، إن مثل هذه التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية بين الإسرائيليين.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

رد نتنياهو على وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وقال نتنياهو، في حديثه اليوم الأحد، إن تصريحات وزير التراث، عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع وغير مسئولة.

واعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بامتلاك إسرائيل لأاسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.

وقال عميحاي إلياهو في تعليقه، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

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وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وزير إسرائيلي يطالب بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس.

ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".

وصاروخ أريحا هو صاروخ عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.