الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تنصح إسرائيل باستخدام قنابل أصغر في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن ، كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين عرضوا بشكل خاص على  إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة.


وتشير الصحيفة إلى أنه يوم الجمعة، خلال زيارته لإسرائيل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الخطوات الملموسة" التي يمكن لإسرائيل ويجب عليها اتخاذها لتقليل عدد القتلى المدنيين.

وأضافت الصحيفة أن بلينكن كرر النقطة نفسها، يوم السبت، في الأردن بعد اجتماعه مع القادة العرب.

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 نهج أكثر دقة

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إنه "كان هناك عدد من المحادثات التي نصحوا فيها نظراءهم الإسرائيليين باتخاذ نهج أكثر دقة في عملياتهم".
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، كان بإمكان إسرائيل خفض عدد الضحايا في قطاع غزة من خلال "تحسين أساليبها في استهداف قادة حماس"، وجمع المزيد من المعلومات الاستخبارية عن شبكات القيادة والسيطرة التابعة لـ"حماس" قبل شن الضربات، واستخدام قنابل أصغر لتدمير شبكة من الأنفاق. واستخدام أسلحتها وقواتها البرية لفصل المناطق المدنية عن مناطق المسلحين.

بلينكن يلتقي أبو مازن في رام الله

ويصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى رام الله، الأحد، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ ليبحث معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة 

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال: إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

 

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