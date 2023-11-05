الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسة

حقوق إنسان النواب تبحث اليوم مع رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بعقد اجتماع مع عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقتل الآلاف من المدنيين العزل.

ويناقش الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية؛ ما ترتب عليه أضرار بالغة.

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التواصل المستمر مع برلمانات العالم

وفي السياق، قال النائب طارق رضوان: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ترى أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك  للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

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النائب طارق رضوان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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