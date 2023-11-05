أسهم القطاع العقاري الأوروبي في البورصة تحقق مكاسب غير مسبوقة

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 6 أشهر ماضية، مدعوما بأسهم العقارات المرتبط ارتباطا شديدا بأسعار الفائدة في الوقت الذي عززت فيه مؤشرات على انتهاء التشديد النقدي المعنويات، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة مدعوما أيضا بأرباح تبعث على التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024 وزاد المؤشر 3.4 بالمئة خلال الأسبوع.

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ومن جانبه يقول نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: عززت قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنوك أخرى الابقاء على السياسة النقدية دون تغيير آمال المستثمرين في أن أسعار الفائدة بلغت بالفعل ذروتها، مشيرا الى ان هناك حالة من التوقعات الحذرة بأن هناك نهاية وشيكة قريبه من استمرار رفع أسعار الفائدة .

نبيل فرج، فيتو

وأضاف فرج قائلا: الأسهم الاوروبية تشهد تلك الفترة حالة من الارتفاع نتيجة الهدوء النسبى بعد قرار الفيدرالى الامريكى، والذى اتخذ القرار السليم ليس للاقتصاد الغربى فقط بل كانت القرار المناسب لاقتصادات العالم اجمع، مشيرا الى اهميه التحوط بالملاذات الآمنه من الذهب والعقارات والاستثمار فى سوق الاسهم، للحفاظ على قيمه العمله من التضخم العنيد.