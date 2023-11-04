السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبيرة أسواق مال: البنوك المركزية وصلت إلى ذروة معدلات الفائدة

جيهان يعقوب، فيتو
جيهان يعقوب، فيتو

 قالت جيهان يعقوب خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن الفرصة الاستثمارية الأفضل للجميع خاصة بعد قرارات البنوك العالمية، هى شراء الأسهم العالمية بقوة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن ما حدث من الفيدرالى إشارة إلى نهاية دورة التشديد النقدية. 

مؤشرات عالمية، فيتو 

 

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 وأضافت يعقوب قائلة: “البنوك المركزية وصلت إلى ذروة معدلات الفائدة في الوقت الراهن”، وهي في الغالب بمثابة فتح نافذة للاستثمار حيث يعد الوقت ملائم، حيث واصلت الأسهم والسندات مكاسبها في موجة ارتفاع قوية وسط آمال، بأن بنك البنك  الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية حملة التشديد السابقة، حيث أثارت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض اضطرابا في العالم منذ بداية 2023، حيث شهدت الأسواق الناشئة عمليات بيع الأصول الخطرة وسط ارتفاع الدولار، حيث أن الاختلاف بين فئات الأصول، بين السيولة النقدية والدخل الثابت والأسهم، هو الأبرز بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها.

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قرار الفيدرالي الأمريكى.. هل أثر بالإيجاب على أداء الأسهم الأمريكية ؟

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء كان متوقع وأثر بشكل إيجابي على حركة السوق الأمريكى،  وبينما ترك جيروم باول الباب مفتوحا لمزيد من التشديد، فقد أقر أيضا بتأثير الارتفاع الأخير في عوائد السندات على الاقتصاد.

 

وول استريت، فيتو 

 

أرباح قوية ببعض الأسهم العالمية 

وأغلق المؤشر الأمريكى  ستاندرد آند بورز 500 مرتفع 80.30 نقطة، أو 1.89%، عند 4317.77 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 233.40 نقطة، أو 1.79%، ليصل إلى 13294.87 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 566.04 نقطة، أو 1.70%، إلى 33840.62 نقطة.

 

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