افتتاح برنامج البناء الثقافي للأئمة والخطباء بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية الدور التوعوي والوطني للأئمة في المجتمع، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لتنمية مهارات الأئمة والخطباء ليكونوا سفراء للفكر الوسطي والاعتدال وحجم التأثير الإيجابى الذى يصنعه كل منهم خلال حديثه مع المواطنين من المترددين على المساجد خلال الصلوات او الدروس الدينيّة وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة.

وبدأت المبادرة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم إنعقاد المقرأة النموذجية للسادة الأئمة ثم كلمة للسيد محافظ القليوبية وختاما كلمة للأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها تناول خلالها شرحا وافيا عن للامن السيبراني وأبعاده وحماية المعلومات وحماية المجتمع وأفراد الأسرة من الهجمات السيبرانية.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها على سعادته لاطلاق مبادرة وزارة الأوقاف والتي أطلقت تحت عنوان البناء الثقافي للأئمة والخطباء وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير مؤكدا انه هذه المبادرة هي إحدى المبادرات الهادفة لتنمية مهارات الأئمة والخطباء بمديرية الأوقاف القليوبية وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والمثقفين وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي نفذت علي ارض القليوبية والتعرف على حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة الحديثة للدولة المصرية بمختلف قطاعات التنمية.

وخلال كلمته أكد محافظ القليوبية على عظمة وقوة الدولة المصرية التي تسطيع تحت أي ظروف تخطي الصعاب والازمات التي تواجهها وليس هناك دليل أوضح من الانجازات التي استطاعت الدولة تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في شتي المجالات ابرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء علي فيروس سي التي استهدفت كل شرائح المجتمع وتوزيع العلاج بالمجان حيث تم القضاء تماما علي فيروس سي، كما اهتمت الدولة بتنفيذ مبادرة حياه كريمة التي استهدفت القري المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها مشروعات الصرف الصحي التي وصلت نسبته في قري القليوبية حتي الآن أكثر من 75% ومشروعات الغاز والانتر نت والأبنية التعليمة، مشيرا أن محافظة القليوبية كانت لها النصيب الاكبر في مشروعات الصحة حيث تم انشاء عدد 5 مستشفيات بالمحافظة تم تجهيزهم علي أعلي مستوي من التقنية والاجهزة الطبية الحديثة بخلاف مشروعات الصحة الأخرى.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أهمية البناء الثقافى للجميع خلال الفترة الحالية، وضرورة الوقوف على ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات ومبادرات فى كافة المجالات الخدمية والصحية والرياضية والتعليمية، وما تقوم به أيضا الدولة فى رعاية الأنشطة الدينية والمسابقات القرآنية المحلية والعالمية.



وأضاف أن الإنجازات - التي شيدتها الدولة - تتحدث عن نفسها وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادة حكيمة ترعى هذا الوطن، مشيدًا بما تم ويتم من مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكات الطرق، وأنه يجب أن يعمل الأئمة على إبراز الصورة الحضارية المشرفة التي أصبحت عليها الجمهورية الجيدة بإنجازاتها المتعددة والمتنوعة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الدعاة في كافة المجالات لمواكبة جميع التطورات، وحققت طفرة ملموسة في إهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.

وثمن محافظ القليوبية التعاون المثمر مع وزير الأوقاف الذي أسفر عن تنفيذ العديد من المبادرات في سبيل تنمية المجتمع وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب دعم جهود المحافظات ومختلف أجهزة الدولة لتحقيق أهدافها وبرامج التنمية الخاصة بها.



وألقي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها كلمة تناول فيها ضرورة التوعية بأساسيات الأمن السيبراني الذي يعد من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمام في خطتها الاستراتيجية 2030، من أجل الحفاظ على حماية المعلومات الشخصية وتحقيق بيئة رقمية آمنة من هجمات الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التطور التكنولوجى الذي يشهده العالم وانتشار التعاملات الرقمية بشكل يومي.

جاءت الندوه بحضور كلا من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزاره الاوقاف والدكتور خالد عيسوي منسق الانشطه الطلابيه بجامعه بنها والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها.

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