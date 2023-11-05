رئيس أوراسكوم: تطور السكك الحديدية في العالم كان دافعا للنهضة الاقتصادية

قال المهندس أسامة بشاي رئيس شركة أوراسكوم خلال المؤتمر الدولى للنقل الذكي إن نهضة السكك الحديدية في العالم كانت دافعا للنهضة الاقتصادية وهو ما يدفعنا لتهنئة النقل على التطور فى القطاع.

وأوضح أن جميع الاستثمارات الحالية والبنية التحتية تشهد تطورا كبيرا فى جميع الاتجاهات من خلال شبكة متطورة للقطار السريع والسكك الحديدية والمترو مما يساعد على تنمية مناطق جديدة.

النهضة التي تتم في مصر في قطاع النقل

وأكد أن النهضة التى تتم فى مصر تتم فى ظروف اقتصادية غير سهلة وقال إن أوراسكوم تؤمن برسالة الوزارة وتعمل فى القريب العاجل لدخول العديد من المشروعات حيز التنفيذ.

Advertisements

الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا Trans MEA 2023.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبرى.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



