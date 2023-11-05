سر إدانة إسرائيل لتصريحات الوزير الصهيوني بقصف غزة بقنبلة نووية

أوضح الباحث السياسي جهاد حرب أن تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال بشأن قصف غزة بالقنابل النووية تعبر عن تفكير معظم القيادات الإسرائيلية التي معظمها من اليمين المتطرف ويوضح خطتهم لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح حرب أن سبب إدانة إسرائيل لتصريحات وزير التراث بشأن قصف غزة بالقنابل النووية أنه لم يكترث لحياة الإسرائيليين، فهذا هو ما أغضبهم، لأنهم بالفعل لا يأبهون لحياة المواطن الفلسطيني أو سبل عيشه، لكنهم أدانوا التصريحات لأن القنبلة النووية ستؤثر على حياة الإسرائيليين أيضا.

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إيقاف وزير التراث الإسرائيلي

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه تم إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها عن الهجوم على غزة، جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل للوزير الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.



وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

رد نتنياهو على وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وقال نتنياهو، في حديثه اليوم الأحد، إن تصريحات وزير التراث، عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.



وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس.

ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".