الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

سر إدانة إسرائيل لتصريحات الوزير الصهيوني بقصف غزة بقنبلة نووية

وزير التراث الإسرائيلي،
وزير التراث الإسرائيلي، فيتو

أوضح الباحث السياسي جهاد حرب أن تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال بشأن قصف غزة بالقنابل النووية تعبر عن تفكير معظم القيادات الإسرائيلية التي معظمها من اليمين المتطرف  ويوضح خطتهم لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح حرب أن سبب إدانة إسرائيل لتصريحات وزير التراث بشأن قصف غزة بالقنابل النووية أنه لم يكترث لحياة الإسرائيليين، فهذا هو ما أغضبهم، لأنهم بالفعل لا يأبهون لحياة المواطن الفلسطيني أو سبل عيشه، لكنهم أدانوا التصريحات لأن القنبلة النووية ستؤثر على حياة الإسرائيليين أيضا.

Advertisements

إيقاف وزير التراث الإسرائيلي 

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه تم إيقاف  وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

 وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها عن الهجوم على غزة،  جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل للوزير الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.
 

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

 

رد نتنياهو على وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وقال نتنياهو، في حديثه اليوم الأحد، إن تصريحات وزير التراث،  عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.


وفي وقت سابق علق   وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس.

ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الشعب الفلسطيني رئيس وزراء الاحتلال حركة حماس حكومة الاحتلال وزير التراث الإسرائيلي نيامين نتنياهو

مواد متعلقة

دعم التهدئة وإدخال المساعدات وعلاج المصابين، جهود مصرية مكثفة لحل أزمة غزة (فيديو)

أخبار مصر اليوم، بشرى سارة بشأن خطة تخفيف الأحمال.. وتحذير عاجل من أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

الطريق إلى COP28.. مناقشة هدف عالمي جديد للتمويل يصل إلى تريليونات الدولارات، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار أبرز المخرجات المتوقعة

رئيس مؤتمر تغير المناخ 28: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أهم مخرجات COP28

رئيس COP28: صندوق النقد الدولي سيكون له دور حاسم في تمويل المناخ

رئيس مؤتمر COP28: نحتاج إلى تريليونات الدولارات لإصلاح تمويل المناخ

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ 28 يسعى لوضع ملامح الهدف الكمي للتمويل

وزيرة البيئة: نسعى لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار في COP 28

الأكثر قراءة

الأهلي يستعيد هذا الخماسي أمام سيراميكا كليوباترا

سر إدانة إسرائيل لتصريحات الوزير الصهيوني بقصف غزة بقنبلة نووية

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

قطر تعلن وقف المفاوضات بشأن الرهائن في غزة بسبب ممارسات إسرائيل

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث للمترو

أزمة غذاء تهدد إسرائيل، الحرب على غزة تضع دولة الاحتلال في وجه المجاعة

كواليس إخماد فتنة كريستو في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استهداف النساء والأطفال، إبادة جماعية للفلسطينيين داخل قطاع غزة بنيران الاحتلال ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

المزيد
الجريدة الرسمية