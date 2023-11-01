فوائد المرمرية عديدة ولكن هناك فئات ممنوعة من تناولها

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب العطرية الشهيرة التي كانت تستخدم في الطب البديل منذ زمن بعيد لأهميتها خاصة في علاج مشاكل المعدة.

وفوائد المرمرية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، ولكن تناولها يجب أن يكون بحذر لأنها قد تسبب بعض المشكلات.

القيمة الغذائية الموجودة في المرمرية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية: إن المرمرية نبات عشبي له رائحة مميزة، وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية، وله فوائد عظيمة وقيمة غذائية عالية حيث تحتوى على البروتين والكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، وبالتالى تناولها مهم للصحة.

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فوائد المرمرية للصحة

واضافت منى، أن المرمرية لها فوائد علاجية عديدة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد المرمرية:-

تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.

تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.

تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.

تعمل على تخفيف اعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.

تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.

تخفف من حدة أعراض الربو.

تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.

تساعد في علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.

تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.

تحارب الشيخوخة واعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض مستوى السكر بالدم.

تخفض مستوى الضغط بالدم.

تساعد في علاج أعراض الحساسية.

تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.

تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.

تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.

تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.

تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.

تساعد في الوقاية من الزهايمر.

تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.

تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.

تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.

فئات تشكل المرمرية خطر عليهم

وأكدت استشارى التغذية العلاجية، على عدم الإفراط في تناول المرمرية لفئات محددة، مثل مرضى السكري لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.