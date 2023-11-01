الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد المرمرية عديدة ولكن هناك فئات ممنوعة من تناولها

فوائد المرمرية، فيتو
فوائد المرمرية، فيتو

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب العطرية الشهيرة التي كانت تستخدم في الطب البديل منذ زمن بعيد لأهميتها خاصة في علاج مشاكل المعدة.

وفوائد المرمرية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، ولكن تناولها يجب أن يكون بحذر لأنها قد تسبب بعض المشكلات.

القيمة الغذائية الموجودة في المرمرية 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية: إن المرمرية نبات عشبي له رائحة مميزة، وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية، وله فوائد عظيمة وقيمة غذائية عالية حيث تحتوى على البروتين والكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، وبالتالى تناولها مهم للصحة.

Advertisements

فوائد المرمرية، فيتو 

فوائد المرمرية للصحة

واضافت منى، أن المرمرية لها فوائد علاجية عديدة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد المرمرية:-

  • تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.
  • تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.
  • تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.
  • تعمل على تخفيف اعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.
  • تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.
  • تخفف من حدة أعراض الربو.
  • تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.
  • تساعد في علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.
  • تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.
  • تحارب الشيخوخة واعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تخفض مستوى السكر بالدم.
  • تخفض مستوى الضغط بالدم.
  • تساعد في علاج أعراض الحساسية.
  • تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.
  • تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.
  • تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.
  • تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.
  • تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
  • تساعد في الوقاية من الزهايمر.
  • تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.
  • تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.
  • تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.
txt

فوائد الأفوكادو، مهم لجمال النساء ويحمي من أمراض الشيخوخة ويقاوم السرطان

txt

فوائد البصل الأحمر، يعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب

فئات تشكل المرمرية خطر عليهم

وأكدت استشارى التغذية العلاجية، على عدم الإفراط في تناول المرمرية لفئات محددة، مثل مرضى السكري لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد المرمرية المرمرية القيمة الغذائية الموجودة في المرم الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الفاصوليا البيضاء، تنظم السكر في الدم وتحمي القلب

فوائد التفاح الأخضر، يحمي من السرطان والزهايمر ويعزز صحة القلب

فوائد زيت جوز الهند، لصحة القلب ونعومة الشعر وترطيب البشرة

فوائد الزبيب، لتحسين الهضم وصحة العظام والدماغ

الأكثر قراءة

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

إدارة بايدن تعلن إستراتيجية "لمكافحة الإسلاموفوبيا"

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

بعد تصديق الرئيس، كل ما تريد معرفته عن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

شريان إسرائيل، معلومات عن إيلات التي استهدفها الحوثيون وأهميتها بالنسبة لإسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية