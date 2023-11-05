الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة مول شهير في بولاق أبو العلا

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 قررت نيابة بولاق أبو العلا حبس 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا وسرقوا أجهزة الإلكترونية من داخل مول تجاري شهير في بولاق أبو العلا، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

سرقة أجهزة الإلكترونية من داخل مول شهير 

 كان مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة من قسم بولاق أبو العلا من ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهم بسرقة 20 جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم، بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل".

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وتم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها. 

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