حكام مباريات غد الأحد في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الممتاز المصري لموسم 2023 - 2024.

ثلاث مباريات غد الأحد بالدوري الممتاز

وتقام غدا الأحد ثلاث مواجهات في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز المصري على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش، وتنطلق في الساعة الرابعة عصرًا ويستضيفها إستاد الإسماعيلية.

مباراة مودرن فيوتشر أمام إنبي، وتنطلق في السابعة مساءا ويستضيفها إستاد القاهرة الدولي.

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مباراة المصري أمام البنك الأهلي، وتنطلق في السابعة مساءً ويستضيفها إستاد برج العرب.

حكام مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

حكام مباراة فيوتشر ضد إنبي

حكام مباراة المصري ضد البنك الأهلي

غيابات طلائع الجيش أمام الإسماعيلي

يفتقد فريق طلائع الجيش العديد من اللاعبين خلال مواجهة الإسماعيلي غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد فريق طلائع الجيش الرباعي مصطفي الخواجة ومحمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ وحسام بن محمد خلال مواجهة الإسماعيلي غدًا.

ويواصل رباعى طلائع الجيش زكي والخواجة وماو والشيخ تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بمباريات الطلائع المقبلة.

ويعاني محمد حمدي زكي مهاجم طلائع الجيش من إصابته بشد في العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع بداية من مباراة المصري.

ويعاني التنزاني حميدو ماو من الاصابة بشد في العضلة الامامية أثناء خوض مباراة مع منتخب بلاده في مباريات الاجندة الدولية الماضية وغيابه عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع منذ مباراة المصري.

وأجرى مصطفى الخواجة جراحة في البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر ما يعاني أحمد الشيخ من إصابة بعضلات البطن.

وتعرض التونسي حسام بن محمد دقدوق مدافع نادى طلائع الجيش للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال التدريبات ليتأجل ظهوره فى أول مباراة رسمية مع الفريق.

ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من شد العضلة الخلفية تحت إشراف محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبى بالطلائع.

ويحدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش مصير مشاركة النيجيري جودوين شيكا مهاجم الفريق بقائمة الإسماعيلي اليوم خلال المران الأخير للفريق العسكري.

وتم استبدال النيجيري جودوين شيكا خلال شوطي مباراة الطلائع وسيراميكا بسبب معاناته من الاصابة بالعضلة الضامة.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

ويستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة الفريق ثم السفر الي الإسماعيلية الليلة للدخول معسكر مغلق.

طلائع الجيش وسيراميكا

واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا هدف طلائع الجيش.

وفاز الطلائع على البنك الأهلي (2-0) بالجولة الأولى ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ويدخل الإسماعيلى مباراة طلائع الجيش بحثًا عن الفوز بعد تعادل سلبيًّا أمام الداخلية في الجولة الماضية بينما يدخل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا 1-0 بالجولة ذاتها.

ترتيب طلائع الجيش والاسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 7 نقاط من خوض 5 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مبراة وخسر مباراتين.