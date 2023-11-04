فوائد البطاطا، غنية بالفيتامينات وتعزز صحة العظام والقلب والجلد

فوائد البطاطا، قد لا يدركها الكثيرون، فالبطاطا بالنسبة لمعظم من يتناولها هي نوع من الخضروات الجذرية التي تتميز بلونها البرتقالي الزاهي، وطعمها اللذيذ، في حين أن فوائد البطاطا عديدة وهامة، لما تحتوي علية من العديد من الفيتامينات والمعادن، فهي مصدر غني بالعناصر الغذائية.

فوائد البطاطا للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البطاطا للصحة ولكل أعضاء الجسم هامة، ولابد من تناولها بانتظام للاستفادة بما فيهامن مغذيات طبيعية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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في البداية استعرضت الدكتورة مروة، أهم الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها البطاطا:

فيتامين أ

وهو ضروري لصحة العين والرؤية.

فيتامين ج

وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

فيتامين ب6

وهو ضروري لوظائف الدماغ والجهاز العصبي.

البوتاسيوم

وهو معدن مهم لصحة القلب والأوعية الدموية.

الألياف الغذائية

وهي تساعد على تحسين الهضم وصحة الجهاز الهضمي.

واستعرضت الدكتورة مروة في السطور التالية، أهم فوائد البطاطا:

البطاطا المهروسة

تعزيز صحة العين والرؤية

تحتوي البطاطا على كميات عالية من فيتامين أ، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العين والرؤية؛ يساعد فيتامين أ على تكوين صبغة الميلانين في العين، والتي تساعد على حماية العين من الضوء الساطع.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي البطاطا على كميات عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب والأوعية الدموية؛ يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي البطاطا على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم وصحة الجهاز الهضمي.؛ تساعد الألياف على منع الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء.

تقوية المناعة

تحتوي البطاطا على كميات عالية من فيتامين ج، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف؛ يساعد فيتامين ج على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

المساعدة على إنقاص الوزن

تحتوي البطاطا على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وكميات عالية من الألياف الغذائية، مما يجعلها خيارًا جيدًا لفقدان الوزن؛ تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن البطاطا قد تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الرئة.

تحسين صحة العظام

تحتوي البطاطا على كميات عالية من الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام؛ يساعد الكالسيوم على بناء وإصلاح العظام، مما قد يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز صحة الجلد

تحتوي البطاطا على كميات عالية من فيتامين أ وفيتامين ج، وهما عنصران غذائيان مهمان لصحة الجلد؛ يساعد فيتامين أ على تكوين الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة الجلد، ويساعد فيتامين ج على حماية الجلد من التلف.