الجمل ورفعت والفشني، خريطة تلاوات المصحف المرتل والمجود بإذاعة القرآن الكريم، اليوم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المرتل والمجود، اليوم الأحد، 21 ربيع الثاني 1445هـ، 5 نوفمبر 2023 م.

41: 6 (ص) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة الكهف 10 ق.

الشيخ حلمى الجمل، فيتو

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30 ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأحقاف 30 ق

44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سورة العنكبوت 15 ق

قرآن قبل الظهر

17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ هاشم هيبة وما تيسرمن سورة التوبة 15ق

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43: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسرمن سور القيامة- الإنسان-المرسلات 30 ق

52: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد يحيى الشرقاوى وما تيسرمن سورة فاطر 15 ق

الشيخ محمد يحيى الشرقاوى، فيتو

13:17 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الحسينى وما تيسر سورة الأحزاب 15 ق

قرآن بعد العصر

16:09 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورتى النبأ والنازعات 10 ق

21: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل، وماتيسرمن سورة النحل، وقصارالسور 30 ق

قرآن بعد المغرب

10: 17 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف، وما تيسر من سورة الحجر 30 ق

17:44 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود البجيرمى وماتيسر من سورتى التحريم والملك 26 ق

قرآن بعد العشاء

29: 18 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وماتيسر من سورة يوسف 30 ق

20:49 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وماتيسر من سورة القصص 10 ق

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد حسن أبوالفرج وماتيسر من سورة الفرقان 30 ق

الشيخ أحمد حسن أبوالفرج، فيتو

قرآن السهرة

15: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ محمود عبدالحكم وماتيسر من سورة لقمان 41 ق

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أحمد نعينع وماتيسر من سورتى التوبة، وقصار السور 45 ق

بعد منتصف الليل

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة الصافات 15 ق

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى، وماتيسر من سورة النحل 15 ق

03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة 15 ق.

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