حكاية لو بعد حين، حينما تدفعك المشكلات النفسية في الصغر إلى الانتقام

حكاية لو بعد حين، انتهى مؤخرا عرض حلقات مسلسل لو بعد حين الذي استطاع في ٣ حلقات من الغوص داخل النفس البشرية والكشف عن أنها قادرة على الإقدام على أفعال قد لا يستوعبها البشر في كثير من الأحيان.

لو بعد حين.. الحقيقة أغرب من الخيال

ولأن الحقيقة أغرب من الخيال، فإن حكاية لو بعد حين التي جسدت فيها دينا الشربيني وشيرين رضا أدوار البطولة تحكي عن أسرة قد تبدو مثالية من الخارج، أسرة مكونة من أب وأم وابنتين جميعهم يعيشون في مستوى اجتماعي راق وجميعهم كذلك ناجحين، وبالغوص في الأعماق نكتشف أن الحقيقة غير، فالشقيقة الكبرى سمر “شيرين رضا” ناقمة على الصغرى يسرى “دينا الشربيني” وتخطط في صمت لجريمة قد لا يتخيل عقل إنسان وتنفذها بالفعل، فتختطف والديها وتخفيهما عن الأنظار لمدة ٧ سنوات متواصلة حتى تتمكن من أن تذيقهما كل أنواع العذاب كعقاب على أشياء فعلوها في الماضي.

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تنجح سمر في خطتها تماما خلال حكاية لو بعد حين وتنجح كذلك في إخفاء فعلتها وإلصاقها إلى مجهول، بينما هي تحاسب والديها في حياتهما حساب عسير عن التفرقة في المعاملة بينها وبين يسرى منذ الصغر وعلى خيانة الأم للأب وعن رغبة الأب في حرمانها من الميراث، حتى أنها أماتتهم وهما على قد الحياة يعيشون في جحيم ابنتهما داخل غرفتين زجاجيتين منفصلتين، والأصعب أن ما أحدا قد اكتشف هذه الجريمة ولا يعلم عنها أحد حتى الان سوى الطبيب النفسي للشخصية التي تجسدها شيرين رضا في المسلسل.

ندوب النفس الناجمة عن مرحلة الطفولة تظهر ولو بعد حين

ولقد أكدت حكاية لو بعد حين على فكرة أن ندوب النفس البشرية التي تحدث في الصغر لا تمر مرور الكرام ولا تسقط بالتقادم، كما أنها قد تدفع الإنسان إلى الجنون، وهو ما اتضح جليا في شخصية سمر، بينما حينما يعيش الإنسان طفولة سوية يكون قادر على تخطي كل صعاب الحياة وهو ما ظهر جليا في شخصية يسرى التي تعرضت للخيانة من كل من حولها على رأسهم زوجها ومديرة أعمالها التي حاولت سرقتها وبالرغم من كل هذا لا تزال قادرة على الصمود واستكمال حياتها حتى بعد اختفاء والديها في ظروف غامضة، وكأنما يؤكد المسلسل أن الطفولة ومشكلاتها سوف تظهر على الإنسان وسلوكياته ولو بعد حين.