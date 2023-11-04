روحي فيك، تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية روحي فيك، انتهت مؤخرًا حكاية عيشها بفرحة والتي يشارك بها نخبة من النجوم على رأسهم هاني عادل وهبة مجدي، وسوف تحمل الحكاية الجديدة من المسلسل اسم روحي فيك.

تفاصيل حكاية روحي فيك

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

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ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 10 مساء، ويتم عرضهاعلى منصة watch it.

الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة

شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام.

تفاصيل عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف، فإن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، للمنتج أحمد عبد العاطي.