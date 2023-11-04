السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

روحي فيك، تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب

روحي فيك، فيتو
روحي فيك، فيتو

حكاية روحي فيك، انتهت مؤخرًا حكاية عيشها بفرحة والتي يشارك بها نخبة من النجوم على رأسهم هاني عادل وهبة مجدي، وسوف تحمل الحكاية الجديدة من المسلسل اسم روحي فيك.

 

تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

 

ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 10 مساء، ويتم عرضهاعلى منصة watch it.

الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة 

 شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

 

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

 

تفاصيل عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف، فإن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، للمنتج أحمد عبد العاطي.

أول فيديو لأبطال مسلسل Friends في جنازة ماثيو بيري

مخرج مسلسل Friends يكشف رد فعل الممثلين على وفاة ماثيو بيري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكاية روحي فيك حكاية عيشها بفرحة هاني عادل هبه مجدي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

أول فيديو لأبطال مسلسل Friends في جنازة ماثيو بيري

مخرج مسلسل Friends يكشف رد فعل الممثلين على وفاة ماثيو بيري

بوسترات أبطال حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل (صور)

هل توقف مسلسل الإمبراطور بسبب محمد رمضان ؟ المؤلف يجيب

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

جيش الاحتلال يعلن ممرا آمنا لأهالي غزة لمدة 3 ساعات

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

بدء وصول الوفود المشاركة في اجتماع عمان - غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية