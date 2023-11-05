الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة اقتحام قوات الاحتلال لبلدة فجار جنوب بيت لحم (فيديو)

قوات الاحتلال الاسرائيلي،
قوات الاحتلال الاسرائيلي، فيتو

غزة الآن، نشرت فضائية فلسطين اليوم مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال لبلدة فجار جنوب بيت لحم.

 

 

استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي 

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

مجزرة جديدة في مخيم المغازي

وأضافت: "ما حدث يمثل مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، هناك عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

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نظم أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال المنسق الوطني لتحالف "آنسر" بريان بيكر: "أكثر بكثير من 100 ألف، هذه أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف أن تنظيم المسيرة استغرق ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وخرج الناس لإدانة نفاق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع بيكر: "الناس غاضبون للغاية من دعم إدارة بايدن لحرب إسرائيل ضد المدنيين".

ساحة الحرية

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه بعد التجمع في الساحة المركزية، (ساحة الحرية) توجه النشطاء في موكب جاب شوارع المدينة.

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استشهاد 47 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي في غزة

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