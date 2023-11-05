الأحد 05 نوفمبر 2023
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منوعات

عارضة أزياء أمريكية تدعم حملة لجمع التبرعات لأطفال غزة (صور)

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

غزة الآن، روجت إيلا إمهوف، عارضة الأزياء الأمريكية وابنة دوج إمهوف (يهودي)، زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحملة تدعم أطفال غزة، ونشرت رابطا لجمع التبرعات.

وشاركت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما رابطا لـ  صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين مع متابعيها على "إنستجرام" البالغ عددهم 315000.

 

جمع 8 ملايين دولار

وحتى الآن، نجح النداء المشترك على نطاق واسع في جمع ما يقرب من 8 ملايين دولار للمنظمة غير الربحية التي أنشأها الأمريكيون لمساعدة غزة، والتي يبلغ عدد سكانها 50٪ من الأطفال.

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وحملة جمع التبرعات لصالح غزة التي ساندتها إيلا إيمهوف أطلقها "صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين" وهي منظمة غير ربحية مقرها في كينت بأوهايو، حيث تمكن الصندوق من جمع أكثر من 7.9 مليون دولار حتى الآن، بينما تستهدف الحملة جمع 10 ملايين دولار، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبالرجوع إلى موقع صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، تبين أنه قد رفع من قيمة التبرعات المستهدفة إلى 20 مليون دولار بعد التفاعل، والاستجابة الكبيرة التي لاقتها حملة التبرعات، ليصل حجم التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 19 مليون دولار.

هذا، وانتقد عضو الكونجرس الجمهوري جيف فان درو، ابنة زوجة كامالا هاريس إيلا إيمهوف، وقال: إن الأموال التي سيتم جمعها ستستخدم بشكل شبه مؤكد من قبل "حماس".

وصرح عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه "أمر يثير قلقا كبيرا وأراه بغيضا".

وتابع قائلا: "لكي أكون صادقا، أنا مندهش نوعا ما من ذلك، إنه أمر مقلق إلى أقصى درجة".

عملية طوفان الأقصى

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

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