الدوري المصري، فيوتشر في مهمة صعبة أمام إنبي في صراعه نحو الصدارة

الدوري المصري، يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره إنبي في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

تغيير موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي

وقررت رابطة الأندية المحترفة إجراء تعديل على موعد مباراة فيوتشر إف سى وإنبى في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي لتقام في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بدلا من الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر وإنبي



ومن المقرر أن تنقل مباراة فيوتشر ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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ويدخل فيوتشر وإنبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهما الفوز 2-1 علي البنك الأهلي والزمالك بالترتيب بالجولة الماضية.

فيوتشر وإنبي

يسعى فيوتشر إلى تحقيق الفوز بمواجهة اليوم من أجل اعتلاء صدارة الدوري الممتاز، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام إنبي المنتعش بالفوز الأخير أمام الزمالك.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42 وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 12 نقاط حيث خاض 5 مباريات فاز في 4 وخسر مباراة ولم يتعادل في أي مباراة وسجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ترتيب إنبي بجدول الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم من خوض 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

إنبي، فيتو

ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة



1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- الأهلي 9 نقاط

6- المصري 9 نقاط

7- الزمالك 8 نقاط

8- الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط

10- سموحة 8 نقاط

11- سيراميكا 11 نقطة

12- إنبي 7 نقاط

13- طلائع الجيش 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط