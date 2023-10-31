رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فيوتشر، أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن الفريق حقق انتصار هام أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، رغم غياب بعض العناصر الأساسية في اللقاء أمثال عمر كمال وأحمد عاطف وناصر ماهر وجوناثان، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام بيراميدز كانت صعبة واستقبل الفريق هدف بالخطأ فى مرماه.

فيوتشر يتطور مع ريكاردو

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك تطور فني واضح في صفوف فريق فيوتشر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو، وهناك انسجام كامل بين جميع عناصر المنظومة، والمدرب يشعر بالأمان وأن هناك دعم قوي من اللاعبين والإدارة، وهو مدرب مميز للغاية، ولا نتدخل فقط في النواحي الفنية، هناك مناقشات بالفعل معه، لكن الرأي الأول والأخير للمدرب".

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عمر كمال عبد الواحد، فيتو

ريكاردو يتعامل جيدا مع الغيابات

وأضاف: "ريكاردو كانت لديه وجهة نظر في أحد اللاعبين وتمسك بوجوده، وأثبت صحة وجهة نظره، والنادي يعطيه ثقة كبيرة، ولديه إستراتيجية يريد تنفيذها في المرحلة المقبلة، ونحن نعمل بشكل جماعي وبفكر معين مع مدير فني دائمًا جاهز لمواجهة الصعوبات وأي غيابات تواجه الفريق، وكل اللاعبين تشعر بقدرتهم على المشاركة في المباريات، ولا يوجد نظرية (الحب) داخل الفريق وهذه ميزة في المدربين الأجانب".

مشروع ريكاردو لقطاع الكرة في فيوتشر

وواصل: "من الطبيعي وجود إحلال وتجديد في أي فريق وهذه أمور واردة في كرة القدم، وأنا مهتم بتصعيد بعض اللاعبين من قطاع الناشئين، ونعمل على إعادة هيكلته ونقوم بتنظيمه بشكل مختلف، ونشارك في 6 مراحل ببطولات الناشئين وهناك اهتمام كبير بهم، ولدينا فكر مختلف بوجود المدرب لفترة طويلة وأن نطبق أفكاره على اللاعبين الصغار، وتوحيد طرق اللعب في القطاع مثل الفريق الأول، ونريد استقدام مشرف أجنبي على القطاع".

تطوير قطاع الناشئين

وزاد: "لدينا أيضًا اهتمام باللاعبين الأفارقة تحت السن، بالإضافة لقطاع الناشئين، واللاعب دائمًا يقدر رغبة أي لاعب في الاحتراف ولكن بشروط أن يكون هناك تقدير مالي للاعب ونادي مودرن فيوتشر والكل يبحث عن مصلحة اللاعبين وانضمامهم لصفوف منتخب مصر".

وأكد: "لا يوجد أي عروض رسمية وصلت إلى نادي مودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد، ولم يفاوضني الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز لضم اللاعب حتى الآن، لا توجد اتصالات رسمية أو ودية، ونريد الابتعاد عن أي أزمات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين الأندية".

الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فيوتشر

وأضاف: "النادي الأهلي وقف بجوار مودرن فيوتشر، ونحن نقدر ذلك جيدًا، في حال طلب ضم أي لاعب من الفريق، ستكون الأولوية للأهلي، ولكن بشرط وجود عرض مالي جيد، ونحب أن يكمل اللاعب مع النادي ويجدد عقده مع الفريق لأكثر من موسم، لأنه سيلعب مع منتخب مصر بشكل أفضل عندما يتواجد معنا".

وتابع: "لم يحدث صدامات مع الأهلي، كان هناك بعض الظروف فقط في ملف الصفقات الصيفية الماضية، ولن ننسى مساندة النادي الأهلي عند بداية تكون فيوتشر قبل موسمين، وكذلك جماهير الأهلي كان له دور محترم".

وزاد: "غياب الجمهور عن المدرجات يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للمباريات وهذه الجزئية سنعمل عليها، ولكن عندما يتواجد قطاع ناشئين وأكاديميات سيكون هناك جماهيرية للفريق لكن لن تقارن بالتأكيد بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك".