السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

مدرب إنبي يحذر لاعبيه من فيوتشر ويطالب بطي صفحة الزمالك

انبي،فيتو
انبي،فيتو

طالب تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي لاعبيه بطي صفحة الفوز علي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز والتركيز فقط بمواجهة الفريق القادمة الهامة والصعبة أمام فيوتشر.

وشدد مدرب انبي علي اهمية وصعوبة مواجهة فريق فيوتشر الذي ينافس على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

واكد ايضا خلال جلساته معهم خلال الايام الماضية على ضرورة نسيان نشوة الفوز على الزمالك حتي لا يسقط الفريق أمام فيوتشر. 

ويختتم انبي تدريباته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق حتى مباراة الغد امام فيوتشر

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موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي


ويلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة فيوتشر ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة مساء باستاد القاهرة غدا الأحد في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

الدوري المصري، وقررت رابطة الأندية المحترفة إجراء تعديل على موعد مباراة فيوتشر إف سى وإنبى في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي لتقام في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد بدلا من الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر ضد إنبي 

ومن المقرر أن تنقل مباراة فيوتشر ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل فيوتشر وإنبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهما الفوز 2-1 علي البنك الأهلي والزمالك بالترتيب بالجولة الماضية.

إنبي يفوز على الزمالك 2\1

وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

واختارت رابطة الأندية المحترفة أحمد أوفا لاعب نادي انبي كافضل لاعب بمباراة الزمالك وإنبي ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب انبي بجدول الدوري

ورفع إنبي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 7 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

تمديد عقد احمد العجوز

وأعلن نادى إنبى تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق الكروي بالنادي لـ ثلاث سنوات قادمة.

ويأتي هذا في إطار الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق البترولي.

فيوتشر والبنك الأهلي

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42 وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 12 نقاط.

موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، تعديل موعد مباراة فيوتشر وإنبى

 

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الدوري الممتاز أنبي تامر مصطفي فيوتشر الزمالك موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي

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