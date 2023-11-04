السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك يبدأ استعداداته غدا لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الزمالك، حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليوم السبت، علي راحة   عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد  على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

خوان كارلوس أوسوريو 

وتقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتذار  لجماهير الأبيض، بعد الخسارة من فريق زد اليوم في الدوري، خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين.

Advertisements

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" المباراة كانت صعبة، لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف:" نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركوا".

وقال  أوسوريو:" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول، وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وتابع  المدير الفني:" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري، ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري، وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وعلق  أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة لقاء الأمس:" موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسئول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب، وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق، بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

وحقق فريق زد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف،  في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.  

 

مشوار أوسوريو مع الزمالك 

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

 

 

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك استعدادات بيراميدز مواجهة بيراميدز كأس مصر مواجهة

مواد متعلقة

سر مكالمة شيكابالا لـ أحمد فتوح بعد تركه معسكر الزمالك (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يواصل سقوطه بالدوري.. وكولر يعلن قائمة لقاء المقاولون.. وصلاح مرشح للاعب العام في البريميرليج

زد 2009 يهزم الزمالك 3-1 في دوري الجمهورية للناشئين

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

روحي فيك، تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

نهائي الدوري الأفريقي، تاريخ مواجهات الوداد ضد صن داونز

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية