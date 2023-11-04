السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلى والمقاولون ونهائي كأس ليبرتادوريس

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب ويأتى في مقدمتهما مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدورى الأسبانى لكرة القدم الليجا ومباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي  الممتاز البريميرليج.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 


الجونة - الداخلية – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

المقاولون العرب - الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

بلدية المحلة -  فاركو – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

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مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  


أبها - الأخدود – الساعة 5 مساء – على قناة SSC 1

النصر - الخليج – الساعة 8 مساء – على قناة SSC 1

الاتفاق - الرائد – الساعة 8 مساء – على قناة SSC 2

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 


فولهام - مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد - وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء

بيرنلي - كريستال بالاس – الساعة 5 مساء

إيفرتون - برايتون – الساعة 5 مساء

 

مانشستر سيتي - بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد - وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد - آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري التركي  


اسطنبول سبور - بينديك سبور – الساعة 12:30 ظهرا

سامسون سبور - هاتاي سبور – الساعة 3 عصرا

فناربخشة - طرابزون سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباراة نهائي كأس الليبرتادوريس


بوكا جونيورز - فلومينينسي – الساعة 10 مساء  

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  


أوساسونا - جيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس - ريال مايوركا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو - إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

ريال سوسييداد - برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

 

ساليرنيتانا - نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

أتلانتا - انتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1 

ميلان - أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  

  

لوريان - لانس – الساعة 6 مساء – على قناة beIN Sports HD 4 

مارسيليا - ليل – الساعة 10 مساء – على قناة beIN Sports HD 4 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة    


يونيون برلين - آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

ماينز 05 - لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

كولن - أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم - باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5   

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 
 

تشافيس + بنفيكا – الساعة 5:30 مساء 

فاماليكاو - جل فيسنتي – الساعة 8 مساء

سبورتنج براجا + بورتيمونينسي – الساعة 10:30 مساء

 

 

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