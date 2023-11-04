السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

 

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وبيراميدز 

يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد قبل انطلاق مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.

 

قرار جديد من أوسوريو بشأن مران الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بدلًا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق  في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحًا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر يوم أمس من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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