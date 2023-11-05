استشهاد 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، استشهاد 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

قصف إسرائيلي يستهدف مناطق من غزة

وتستهدف غارات جوية إسرائيلية مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل القصف الجوي والبري على القطاع.



مجازر بحق الفلسطينيين

وعلق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على الحرب بين إسرائيل وحماس وما يشهده قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين العزل، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال والعودة لحل الدولتين وتحقيق السلام.

ولفت أوباما خلال كلمته في منتدى الديمقراطية التابع لمؤسسة أوباما، إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس حساب أخلاقي لنا جميعًا.

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ودعا أوباما إلى حل الدولتين وإنهاء "الاحتلال" دون أن يوضح معنى الاحتلال الذي يقصده.

الفشل في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق لجمهور المنتدى: "كل هذا يحدث بسبب عقود من الفشل في تحقيق سلام دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "حل يقوم على الأمن الحقيقي لإسرائيل، والاعتراف بحقها في الوجود، والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة قابلة للحياة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال أوباما: "الآن، أعترف أنه من المستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة". "من الصعب أن نشعر بالأمل، فصور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض، تفرض علينا جميعا حسابًا أخلاقيًّا".

واعترف أوباما بأن الحرب كشفت عن خلافات داخل مؤسسة أوباما.

وقال: "كان علينا أن نحل معاناتنا وغضبنا ومخاوفنا وخلافاتنا بشأن القضايا". "لقد أجريت محادثة مع مجموعة منكم حول هذه القضية، وكنتم شغوفين ودفعتموني للالتفاف حول بعض التصريحات العامة التي أدليت بها".

وتابع الرئيس السابق: "والمسألة ليست الرغبة في نتائج مختلفة بل هي تقييمات مختلفة للمسار الذي يتعين علينا اتباعه من أجل تحقيق ذلك".