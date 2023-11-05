الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نيويورك تايمز تكشف توجيهات أمريكية جديدة لإسرائيل بشأن العملية البرية في غزة

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين: لا يزال 400 ألف فلسطيني في شمال غزة.
 

استهداف قادة حركة حماس

وأوضحت الجريدة الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين: قلنا للإسرائيليين إن تقليل الخسائر المدنية ممكن إن أحسنوا استهداف قادة حركة حماس.
 

استهداف البنية التحتية لحماس 

ولفتت إلى أن هناك خطوات قادمة تتضمن استخدام إسرائيل قنابل أصغر عند استهداف قادة حماس وبنيتها التحتية.
 

حرب الشوارع والنفس الطويل، تقارير تكشف إستراتيجية حماس في التعامل مع العدوان الإسرائيلي

استطلاعات رأي: غالبية الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة فورا من منصبه

قال مسئول مطلع في البيت الأبيض: إن واشنطن تتوقع أن تحاول حماس استدراج القوات الإسرائيلية إلى معركة في شوارع غزة وتكبيدها خسائر عسكرية فادحة بما يكفي لإضعاف التأييد الشعبي الإسرائيلي لصراع طويل الأمد، على حد تعبيره.

Advertisements

وبحسب «سكاي نيوز» أشار المصدر إلى أن المسئولين الإسرائيليين أكدوا لنظرائهم الأمريكيين أنهم مستعدون لمواجهة تكتيكات حرب العصابات لدى حماس وكذلك تحمل الانتقادات الدولية للهجمات الإسرائيلية.

 

شبكة الأنفاق المحصنة في قطاع غزة

وكانت تقارير تحدثت عن أعداد عناصر حماس يبلغ نحو 40 ألفًا ويمكنهم التحرك في أنحاء القطاع باستخدام شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة، التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات ويصل عمقها إلى 80 مترًا تم بناؤها على مدار سنوات كثيرة.

 

17 عامًا من الحصار 

ووفقا لـ «سكاي نيوز»، تريد حماس إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عامًا على غزة، فضلًا عن وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتصرفات القاسية من قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وذكرت" رويترز" نقلًا عن مصدرين من داخل حركة حماس رفضا الكشف عن هويتيهما، أن حركة المقاومة الفلسطينية التي تدير قطاع غزة، عكفت على تخزين الأسلحة والصواريخ والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

 

تعجيز القوات الإسرائيلية بتكتيكات حربية

وأضافا لـ"رويترز" أن الحركة واثقة من أن الآلاف من مقاتليها يمكنهم البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة من الأنفاق محفورة في عمق القطاع الفلسطيني والقدرة على تعجيز القوات الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.

 

إطلاق سراح آلاف السجناء


وقال المصدران إنه في نهاية المطاف، تعتقد حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، يمكن أن يفرض وقف إطلاق نار والتوصل إلى تسوية في التفاوض من شأنها خروج الجماعة المسلحة بتنازل ملموس مثل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيويورك تايمز إسرائيل العملية البرية فى غزة غزة قطاع غزة أخبار غزة الآن أخبار غزة اليوم

مواد متعلقة

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

حرب الشوارع والنفس الطويل، تقارير تكشف إستراتيجية حماس في التعامل مع العدوان الإسرائيلي

استطلاعات رأي: غالبية الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة فورا من منصبه

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

الأكثر قراءة

حقيقة إهانة بيومي فؤاد لـ محمد سلام في موسم الرياض (فيديو)

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

تعرف على كواليس حديث أفشة مع الجهاز الفني بعد استبداله أمام المقاولون العرب

في اجتماع مع الخطيب وبيبو، كولر يكشف عن رأيه في موديست

عمرو أديب يوجه رسالة لحسن نصر الله والدول العربية دعما لغزة (فيديو)

الأضخم في تاريخ أمريكا، 100 ألف شخص يشاركون في مظاهرة مؤيدة لفلسطين (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين: أوقفوا كل الحروب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

المزيد
الجريدة الرسمية