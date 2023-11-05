نيويورك تايمز تكشف توجيهات أمريكية جديدة لإسرائيل بشأن العملية البرية في غزة

العملية البرية في غزة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين: لا يزال 400 ألف فلسطيني في شمال غزة.



استهداف قادة حركة حماس

وأوضحت الجريدة الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين: قلنا للإسرائيليين إن تقليل الخسائر المدنية ممكن إن أحسنوا استهداف قادة حركة حماس.



استهداف البنية التحتية لحماس

ولفتت إلى أن هناك خطوات قادمة تتضمن استخدام إسرائيل قنابل أصغر عند استهداف قادة حماس وبنيتها التحتية.



قال مسئول مطلع في البيت الأبيض: إن واشنطن تتوقع أن تحاول حماس استدراج القوات الإسرائيلية إلى معركة في شوارع غزة وتكبيدها خسائر عسكرية فادحة بما يكفي لإضعاف التأييد الشعبي الإسرائيلي لصراع طويل الأمد، على حد تعبيره.

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وبحسب «سكاي نيوز» أشار المصدر إلى أن المسئولين الإسرائيليين أكدوا لنظرائهم الأمريكيين أنهم مستعدون لمواجهة تكتيكات حرب العصابات لدى حماس وكذلك تحمل الانتقادات الدولية للهجمات الإسرائيلية.

شبكة الأنفاق المحصنة في قطاع غزة

وكانت تقارير تحدثت عن أعداد عناصر حماس يبلغ نحو 40 ألفًا ويمكنهم التحرك في أنحاء القطاع باستخدام شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة، التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات ويصل عمقها إلى 80 مترًا تم بناؤها على مدار سنوات كثيرة.

17 عامًا من الحصار

ووفقا لـ «سكاي نيوز»، تريد حماس إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عامًا على غزة، فضلًا عن وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتصرفات القاسية من قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وذكرت" رويترز" نقلًا عن مصدرين من داخل حركة حماس رفضا الكشف عن هويتيهما، أن حركة المقاومة الفلسطينية التي تدير قطاع غزة، عكفت على تخزين الأسلحة والصواريخ والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

تعجيز القوات الإسرائيلية بتكتيكات حربية

وأضافا لـ"رويترز" أن الحركة واثقة من أن الآلاف من مقاتليها يمكنهم البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة من الأنفاق محفورة في عمق القطاع الفلسطيني والقدرة على تعجيز القوات الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.

إطلاق سراح آلاف السجناء



وقال المصدران إنه في نهاية المطاف، تعتقد حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، يمكن أن يفرض وقف إطلاق نار والتوصل إلى تسوية في التفاوض من شأنها خروج الجماعة المسلحة بتنازل ملموس مثل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.