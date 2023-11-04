السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن يشير إلى إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

طوفان الأقصى، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم السبت، إلى إحراز تقدم كبير بشأن ملف التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لوكالة «فرانس برس» الإخبارية.

 

ونظمت اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة.

 

ونشر المحتجون صور مئات الأطفال ممن استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

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وحملت العديد من النسوة والفتيات مجسمات للأطفال الشهداء وهم في الأكفان المصبوغة بلون الدماء، في محاكاة للمشاهد والصور التي تصل من داخل القطاع المحاصر أثناء تسجية كل طفل قتيل في كفنه وقبل أن يصار إلى مواراته الثرى هو ومن معه من الشهداء من جيران أو من أفراد عائلته.

 

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وكتب المتضامنون خلال وقفتهم لوحات تنادي الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورًا، وقالت كلمات اللافتة: "أخبروا بايدن أن يوقف إطلاق النار الآن".

 

وحملت لافتة ثانية عبارة: "أطفال فلسطين ليسوا عبارة عن أضرار جانبية" في إشارة إلى ضرورة تفادي قتل الأطفال واستهدافهم خلال الأعمال الحربية الإسرائيلية في القطاع.

 

وقالت لافتة أخرى: "إبادة جماعية" وطالبت بوقف قتل أبناء أمة معينة بأسلحة أمريكية.

 

وكانت الوقفة التضامنية صامتة وانتشرت على أرض الرصيف المقابل لسور البيت الأبيض صور مطبوعة لمئات الأطفال من ضحايا قصف إسرائيل ومكتوب عليها الأعمار ومكان الوفاة وعبارات التنديد بمقتلهم.

 

تدمير مقومات الحياة في غزة

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أكد اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 24158 مصابًا، قائلًا: كل 10 دقائق يرتقي طفل شهيدًا وكل 10 دقائق تحدث إصابتان للأطفال منذ بدء العدوان.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي. 

 

تهجير الفلسطينيين قسريًّا

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًّا إلى جنوب القطاع.

 

مجازر إسرائيل في غزة

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.

 

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًّا على عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.

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