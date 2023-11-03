أعراض حساسية الخريف، ونصائح لتجنب الإصابة بها

في موسم الخريف، يتعرض الكثير من الأشخاص الى أعراض منها دموع بالعين مستمرة وسيلان بالأنف حيث يتأثر مرضي الحساسية الموسمية بشدة في موسم الخريف وتزيد لديهم أعراض المرض

التهاب الأنف التحسسي

وغالبية من يعانون من التهاب الأنف التحسسي، أكثر عرضة للإصابة بحساسية الخريف إذا كان لديهم:

الربو

الأكزيما

أنواع أخرى من الحساسية الموسمية أو الدائمة

حساسية موسم الخريف

تقول طبيبة الحساسية مارك أرونيكا:" في بعض الأحيان، نرى مرضى يعانون من عدد قليل فقط من الحساسيات أو يعانون من أعراض في أحد المواسم فقط" بحسب موقع cleveland clinic الطبي.

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وتكشف الدكتورة أرونيكا عن طبيعة حساسية الخريف، بما في ذلك أسبابها وكيفية التعامل معها.

الأعراض الشائعة لحساسية الخريف

تندرج حساسية الخريف ضمن مرض التهاب الأنف التحسسي، والذي يسمى أيضًا حمى القش، ويحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع حبوب اللقاح المستنشقة في الهواء، من الممكن أن تسبب:

حكة في العيون.

سيلان الأنف.

العطس.

يشمل التهاب الأنف التحسسي الحساسية الموسمية|، تلك التي تصل مع بداية موسم معين، بالإضافة إلى الحساسية التي تعاني منها على مدار السنة، والمعروفة بالحساسية الدائمة.

توضح الدكتورة أرونيكا: "تتواجد مسببات الحساسية الدائمة على مدار العام وتشمل الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه وبر الحيوانات (مثل القطط والكلاب)، بالإضافة إلى عث الغبار والصراصير والعفن، والتي تعتبر أيضًا من مسببات الحساسية على مدار العام".

"تشمل مسببات الحساسية الموسمية حبوب اللقاح الربيعية والخريفية - وتشمل مسببات الحساسية الربيعية أيضًا الأشجار والأعشاب."

كيفية تخفيف أعراض حساسية الخريف

أفضل طريقة لمحاولة منع مشاكل الحساسية هي محاولة الابتعاد عن الأشياء التي تسبب حساسية تجاهها.

ويمكن اتباع عدة نصائح منها:

1- أغلق النوافذ واستخدم مكيف الهواء أو التدفئة في المنزل

2-اغسل يديك ووجهك.

3- ارتداء الكمامة لان تغطية الفم والأنف يمكن أن يمنع حبوب اللقاح من الدخول للجسم

امراض الخريف

تشير الدكتورة أرونيكا إلى أن "العديد من أدوية الحساسية آمنة ومتاحة الآن دون وصفة طبية، بما في ذلك بخاخات الستيرويد الأنفية مثل فلوتيكاسون وتريامسينولون، ومضادات الهيستامين طويلة المفعول وغير المهدئة مثل لوراتادين وسيتريزين".

متى تذهب الى طبيب الحساسية

إذا كنت تفعل كل ما بوسعك ولكنك لا تزال غير قادر على التخلص من الزكام والعطس، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية أخصائي الحساسية للحصول على مساعدة إضافية.

تقول الدكتور أرونيكا: "يمكن إجراء اختبار جلدي لتحديد مسببات الحساسية المحددة لدى المريض وتحديد ما إذا كانت هناك حبوب لقاح إضافية أو ما إذا كان لديه حساسية دائمة".

تعتبر حقن الحساسية والتي تسمى أيضًا العلاج المناعي لمسببات الحساسية أو العلاج المناعي تحت الجلد (SCIT) وسيلة لتقليل الحساسية لبعض مسببات الحساسية ببطء، مما قد يقلل الأعراض بشكل كبير. ولكنها عادة ما تكون علاجًا طويل الأمد يستخدم فقط بعد تجربة كل شيء آخر.

وأكدت أنه لا يوجد علاج للحساسية، ولكن من خلال اتباع التدابير الوقائية وأدوية الحساسية وتوقعات حبوب اللقاح، يمكن الاستمتاع بالخريف، بدلًا من العطس خلاله.