الجمعة 03 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

نصائح مهمة من وزارة الصحة لمرضى الربو الشعبي

مرضي الربو الشعبي،
مرضي الربو الشعبي، فيتو

وجه الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح إلى مرضى الربو الشعبي بضرورة اتباع إجراءات الوقاية لمنع الدخول في نوبات الربو.

 

تجنب الأطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي

 

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك ضرورة تجنب مسببات الحساسية لمرضى الربو واتباع أنظمة غذائية سليمة وتجنب الاطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي سواء الأسماك أو الألبان او غيرها من الأطعمة التي تسبب الحساسية.

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وأكد أن الأطعمة المسببة للحساسية تختلف من شخص لآخر لذا يجب التاكد من أي نوع من الطعام يسبب حساسية عن غيره.

 

من جانب آخر، حذرت دراسة طبية من عدم السيطرة على الحساسية، حيث يمكن أن تسبب نوبات الربو، مع السعال وصعوبة التنفس،  وقد تؤدي نوبات الحساسية إلى صعوبة التركيز على الأطفال في المدرسة، خاصة في الفصول الموسمية بحسب Cleveland clinic. 


وأوضحت الدراسة طرق اكتشاف أعراض الحساسية لدى الأطفال، وماذا تفعل إذا كان الطفل يعاني من الحساسية الموسمية.

 

أعراض الحساسية عند الأطفال

يمكن أن يشعر الأطفال الذين يعانون من الحساسية بعدة أعراض منها:


العطس.
حكة في الأنف أو العينين.
التهاب  في الحلق.
الرشح 
الانسداد في الانف.
التنفس من خلال الفم.
السعال 
صعوبة في التنفس.
 

 

علاج حساسية الأطفال

بمجرد ملاحظة أن الطفل يعاني من مشكلة الحساسية، فمن الأفضل التعامل  معها على الفور، قبل البدء  في تفاقم أعراض الربو، أو تفاقم الأمور إلى حد الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأذن.

طرق الوقاية من الحساسية

 

وتتضمن طرق الوقاية من الحساسية:

١- تجنب وتقليل مسببات الحساسية

٢-  ارتداء النظارات الشمسية عندما يلعب الطفل بالخارج لمنع حكة العين وتهيجها.

٣- إبقاء النوافذ مغلقة لإبعاد مسببات الحساسية.  

 

علاج الحساسية عند الأطفال 

مرضي الربو 


ويمكن علاج الحساسية من خلال تناول الأدوية مضادات الهيستامين او استخدام بخاخات المياه المالحة، وبخاخات الستيرويد الأنفية، ومضادات الهيستامين.


١- مضادات الهيستامين


تستخدم في إدارة أعراض الحساسية بشكل جيد بالنسبة لمعظم الأطفال وتساعد في  علاج العطس والحكة ولكنها قد لا تعالج الأعراض بشكل كافٍ مثل رشح الأنف.

قد يستفيد بعض الأطفال أيضًا من قطرات العين المضادة للهستامين لعلاج حكة العين.  

٢- بخاخات الأنف
إذا كان الطفل يعاني من العطس والحكة والاختناق والرشح الناتج عن الحساسية.

٣-مزيلات الاحتقان
 

٤- العلاج المناعي للحساسية
 

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العلاج المناعي للحساسية هو وسيلة لإزالة حساسية الطفل تجاه الحساسية وتقليل شدة أعراض الحساسية لدى الطفل.

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الربو الشعبي أمراض الصدر الربو الحساسية نوبات الربو وزارة الصحة

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